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Video Nicușor Dan, așteptat să anunțe azi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier (surse)

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Foto: Inquam Photos/ George Călin

Președintele Nicușor Dan ar urma să anunțe astăzi desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de premier, potrivit surselor Digi24.

Potrivit surselor Digi24,  după două săptămâni de amânări,  președintele Nicușor Dan este pregătit astăzi să facă anunțul privind desemnarea premierului, transmite reporterul Ema Stoica.

Nicușor Dan urmează să plece într-o vizită oficială în Muntenegru, dar  înainte va face anunțul desemnării lui Eugen Tomac ca premier, actual consilier prezidențial onorific și europarlamentar.

Din informațiile obținute de Digi24, Eugen Tomac a stat încă de aseară de vorbă cu liderii partidelor pro-occidentale, pentru a vorbi despre posibila majoritate, dar și pentru a-i anunța că președintele urmează să îi ofere mandatul de formare a noului guvern.

În ceea ce privește majoritatea parlamentară necesară învestirii guvernului, până în acest momen, nici PNL, nici USR nu își schimbă poziția și refuză să voteze un guvern care ar putea să aibă printre membri oameni susținuți de Partidul Social Democrat.

Editor : B.E.

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