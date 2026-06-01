Nicușor Dan, așteptat să desemneze premierul săptămâna aceasta. Tomac, în continuare favorit la Cotroceni. Care sunt calculele

Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Nicușor Dan ar putea desemna premierul chiar în această săptămână, posibil chiar mâine sau poimâine, potrivit surselor Digi24. Eugen Tomac rămâne favorit în calculele de la Cotroceni pentru șefia Guvernului, însă negocierile continuă atât pe formula viitorului Executiv, cât și pe găsirea unei majorități parlamentare care să îl voteze.

După aproape o lună de când Guvernul Bolojan a fost demis și trei săptămâni de negocieri oficiale și neoficiale cu partidele politice, președintele Nicușor Dan este așteptat să anunțe numele noului premier. Potrivit informațiilor Digi24, desemnarea ar putea avea loc zilele viitoare, chiar marți sau miercuri.

Varianta favorită, din calculele președintelui, este în continuare Eugen Tomac, având profilul unui politician independent de partidele parlamentare, mai cu seamă independent de partidele din fosta Coaliție de guvernare. În teorie, ar fi scenariul care ar trebui să nu se blocheze la vot în orgolii politice.

În realitate, deși PSD ar fi dispus să îl voteze pe Tomac, evitând astfel să îl propună pe Sorin Grindeanu, la PNL și USR încă se fac calcule. În ambele partide sunt voci care ar vrea să meargă mai departe cu această variantă, pentru a debloca criza politică, însă o decizie oficială nu a fost luată încă și nu este clar dacă liderii celor două formațiuni vor asigura voturile necesare. Cu alte cuvinte, încă se caută o majoritate parlamentară care să asigure formarea unui astfel de Guvern.

Șeful statului insistă ca premierul să fie din afara partidelor din Parlament. Pe lângă Eugen Tomac, alte nume vehiculate au venit mai degrabă din zona economică și instituțională, precum Delia Velculescu (director adjunct FMI), Matei Șerban (director în cadrul BNR) și Radu Burnete (consilier prezidenția, fost director executiv al Confederației Concordia).

Se fac în continuare calcule și cu privire la componența viitorului Guvern: dacă să fie miniștri tehnocrați sau numiți politic. Ambele scenarii se lovesc de argumente contra, fie dintr-o tabără, fie din alta. Spre exemplu, varianta miniștrilor tehnocrați este văzută drept una fără putere de decizie, respinsă mai ales din USR și PNL.

