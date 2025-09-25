Președintele Nicușor Dan, a declarat joi, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, că, în ce privește acțiunile Rusiei de dezinformare, „colaborăm bine cu partenerii occidentali, în timp ce încercăm să ajutăm și Republica Moldova. Șeful statului amintește că în perioada alegerilor au fost efectuate 80.000 de atacuri cibernetice asupra României.

„Există două direcții de acțiune pe zona online, una e pe securitate cibernetică. Au fost 80.000 de atacuri cibernetice pe structurile statului român. Aici suntem bine. România e bine. Colaborăm bine cu partenerii occidentali.

Încercăm să ajutăm Moldova care e sub presiune. Pe de altă parte, zona dezinformare, site-uri false, site-uri aparent banale, copii după site-ul dvs de exemplu, aici aș putea spune că suntem cu un pas în spatele Rusiei și trebuie să învățăm să ne apărăm în timp real. E suficient ca un site să fie văzut de 200.000 de oameni timp de două ore, degeaba îl dai jos pe urmă, că oamenii deja l-au văzut și informația s-a propagat”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat ce se va întâmpla dacă se confirmă că există forțe politice în România care se aliniază cu Moscova intenționat, șeful statului a răspuns: „Acesta e un lucru foarte grav și poate să ducă la consecințe juridice. Noi până acum am vorbit de agresiunea rusă, dar trebuie să spunem foarte ferm că România știe să se apere, progresează și avem parteneri cu care avem relații foarte bună.

Oamenii trebuie să fie liniștiți că România este într-o poziție de securitate foarte bună. Există un mic departament de securitate națională, consilierul este acum domnul Cristian Diaconescu și are corespondență cu toate instituțiile care țin de securitate națională. Toate ideile lor vor fi cuprinse într-un document, va fi o dezbatere internă și apoi în societate”.

Alegerile din R. Moldova, un antrenament pentru dezinformarea rusească

Declarațiile președintelui Nicușor Dan vin în contextul în care, înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 28 septembrie, în Republica Moldova se răspândesc, prin intermediul internetului, videoclipuri trucate cu ajutorul inteligenţei artificiale şi acuzaţii nefondate la adresa preşedintei Maia Sandu.

De asemenea, săptămâna aceasta, BBC şi-a publicat concluziile despre o reţea secretă finanţată de Rusia care încearcă să perturbe alegerile: reţeaua are legături cu politicianul pro-rus fugar Ilan Şor şi se pare că a plătit cetăţeni moldoveni pentru a difuza propagandă rusească, generând mesaje false vizualizate de milioane de ori.

Ziarul de Gardă a dezvăluit la începutul lui septembrie că un grup legat de Şor coordonează sute de activităţi prin grupuri secrete pe Telegram, pentru a crea o avalanşă de propagandă anti-UE pe TikTok şi Facebook. Militanţii au fost instruiţi online de rusofoni timp de câteva luni, a arătat ancheta respectivă; mulţi dintre aceştia au fost ulterior recrutaţi ca trolli (provocatori online) plătiţi de Moscova.

Unii experţi consideră că astfel de dezvăluiri nu reprezintă decât o mică parte dintr-o reţea mult mai vastă coordonată de Rusia împotriva Republicii Moldova şi în ultimă instanţă a Europei.

„Din nefericire, Republica Moldova a devenit un teren de antrenament pentru războiul informaţional al Kremlinului în Europa de Est”, apreciază cercetătorul Nicolae Ţîbrigan de la Academia Română.

Editor : C.L.B.