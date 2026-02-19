Live TV

Exclusiv Nicușor Dan: „Avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei"

Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace. Foto: Facebook/ Nicușor Dan

Aflat la Washington pentru prima reuniune a Consiliului pentru Pace, care s-a desfășurat joi, 19 februarie, președintele Nicușor Dan a acordat în exclusivitate un interviu lui Lucian Mîndruță pentru Digi24. Șeful statului a explicat că statutul de observator în cadrul inițiativei președintelui american Donald Trump este foarte bun pentru țara noastră.

Lucian Mîndruță: Cu ce s-a ales România după ziua de astăzi?

Nicușor Dan: Este o prezență pe o problematică importantă pe scena internațională. Am spus tot timpul că noi avem o miză importantă de securitate. Suntem într-o zonă complicată a lumii, a Europei. E bine să fim în mai multe formate de securitate, unul dintre ele este cel pe care l-a inițiat Donald Trump în numele Statelor Unite, acest Board of Peace (n.red - Consiliul pentru Pace). 

Nu am putut semna carta, nu am putut deveni membri pentru că sunt niște contradicții juridice acolo cu ce ne-am asumat noi deja. Statutul ăsta de observator cred că este foarte bun pentru România, suntem într-un format interesant și este un format care întărește parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite și, totodată, ne duce într-o zonă în care facem bine. Un Orient Mijlociu care este stabilizat este bine pentru toată lumea. 

Î: Înainte să plecați, a fost o dezbatere intensă în societatea românească: să se ducă președintele, să nu se ducă. Europa are valori care poate nu se mai întâlnesc cu cele ale mișcărilor asociate cu Donald Trump. Mă refer la MAGA. Cum ați făcut calculul ăsta? Vă simțiți mai apropiat de valorile conservatoare?

Nicușor Dan: Tot timpul am avut dezbaterea asta. Noi, societatea, mai demult, eu,  personal, încă de când am intrat în campania pentru președinție: ce alegem între State Unite și Europa? Har domnului, nu suntem în situația în care să alegem. Există un parteneriat transatantic cu scârțâielile lui, dar el există și cred că faptul că noi am fost aici, faptul că Comisia Europeană a fost la această întâlnire, faptul că multe țări europene au avut reprezentanți, nu face decât să consolideze acest parteneriat transatlantic. Știți că săptămâna trecută a fost Consiliul European la Bruxelles și am discutat tangențial, am discutat mai mult la cel din ianuarie, de subiectul ăsta.

Este o problemă de format în care acest Board of Peace funcționează față de un format pe care Uniunea Europeană și l-ar dori, dar toată lumea vrea să contribuie, să fie împreună în această chestiune, la fel cum Europa își dorește și tot timpul a fost fericită când Statele Unite au fost alături de ea în conflictul din Ucraina.

