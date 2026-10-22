Nicușor Dan avertizează că atacurile Rusiei din Marea Neagră s-au intensificat: „Incidente din ce în ce mai serioase”

România condamnă ferm atacurile cu drone asupra coridoarelor comerciale din Marea Neagră, pe care le consideră încălcări flagrante ale dreptului internațional de către Federația Rusă. Incidentele din regiune nu sunt izolate, ci s-au înmulțit și au devenit mai grave în ultima perioadă, a transmis joi președintele Nicușor Dan, într-un mesaj citit de Vlad Ionescu, consilier de stat din Administrația Prezidențiale.

Mesajul a fost transmis în cadrul conferinței internaționale dedicate reconstruirii Ucrainei, organizate de New Strategy Center la Romexpo.

Președintele României a subliniat că reconstruirea pe termen lung a Ucrainei nu poate fi realizată în mod real atât timp cât războiul continuă. România, stat membru NATO și UE cu cea mai lungă graniță cu Ucraina, resimte direct efectele conflictului, de la amenințările reprezentate de drone și mine până la interferențele electronice, incidentele cibernetice și riscurile la adresa infrastructurii critice.

„Pentru a vorbi de o reconstruire reală pe termen lung a Ucrainei, trebuie ca acest război nejustificat, ilegal, să înceteze”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a atras atenția asupra incidentelor grave produse recent în Marea Neagră, în apropierea coastelor României și Bulgariei, unde nave au fost lovite de drone, inclusiv în incidente soldate cu victime.

„Condamnăm cu toată fermitatea aceste atacuri care vizează coridoarele comerciale și care constituie o încălcare flagrantă a dreptului internațional de către Federația Rusă”, mai spune mesajul.

Potrivit președintelui, aceste atacuri afectează atât vieți omenești și transporturile civile, cât și libertatea de navigație în Marea Neagră.

Rusia, principala amenințare la adresa securității euroatlantice în regiune

Nicușor Dan a avertizat că Marea Neagră se află în permanență sub presiunea Rusiei, pe care România o consideră principala amenințare la adresa securității euroatlantice, în special în regiunea Mării Negre.

„În prezent, evaluarea noastră este că Federația Rusă e dispusă să își asume riscuri din ce în ce mai mari, acționează iresponsabil și provoacă incidente din ce în ce mai serioase în regiune, cu impact inclusiv asupra statelor NATO”, a precizat președintele.

În acest context, România a adoptat măsuri la nivel național și în cooperare cu aliații și partenerii săi pentru consolidarea securității maritime și protejarea culoarelor de navigație civilă.

Totodată, șeful statului a reafirmat sprijinul acordat Ucrainei încă de la începutul invaziei ruse la scară largă. România va continua să susțină Kievul pe toate planurile, inclusiv pentru a-i consolida poziția în perspectiva viitoarelor negocieri de pace.

România și Republica Moldova, parte a eforturilor regionale de securitate

Nicușor Dan a evidențiat și rolul României în susținerea parcursului european al Ucrainei, subliniind că procesul de reconstruire trebuie corelat cu integrarea europeană a țării.

În același timp, Republica Moldova rămâne puternic expusă riscurilor generate de război și are nevoie de sprijinul coordonat al României pentru consolidarea securității, a rezilienței energetice și a capacității de combatere a amenințărilor hibride.

Președintele consideră că abordarea regională trebuie să includă atât Ucraina, cât și Republica Moldova, precum și dezvoltarea conectivității la Marea Neagră.

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România poate juca un rol esențial în reconstruirea Ucrainei datorită poziției sale geografice, infrastructurii de transport și cooperării transfrontaliere deja dezvoltate.

„România se află în cea mai avantajoasă poziție geostrategică pentru a facilita procesul de reconstruire a Ucrainei, în baza cooperării noastre transfrontaliere foarte bune”, a afirmat Nicușor Dan.

Printre principalele avantaje se numără porturile românești de la Marea Neagră, în special portul Constanța, porturile dunărene, inclusiv Giurgiulești, precum și conexiunile feroviare și rutiere aflate în dezvoltare. Acestea ar putea transforma România într-un important centru logistic multimodal pentru transportul mărfurilor și susținerea procesului de reconstruire.

De asemenea, infrastructura energetică regională și interconexiunile logistice existente sau planificate reprezintă atuuri strategice.

Potrivit președintelui, contribuția României nu se limitează la poziția geografică. Instituțiile și mediul de afaceri pot participa substanțial la eforturile de reconstruire, beneficiind de cunoașterea regiunii și de relațiile deja dezvoltate.

Noi conexiuni de transport între România și Ucraina

Nicușor Dan a subliniat importanța investițiilor în infrastructura transfrontalieră și a amintit inaugurarea unui nou punct de trecere a frontierei între Sighetu Marmației și Bila Țerkva, concomitent cu deschiderea circulației pe podul peste râul Tisa, cunoscut drept podul Maramureș–Transcarpatia.

Noua conexiune rutieră și pietonală facilitează legăturile dintre cele două țări și stimulează cooperarea dintre comunități, mediile de afaceri și economiile României și Ucrainei.

În paralel, România lucrează la creșterea capacității de transport pe Dunăre, prin modernizarea porturilor fluviale și maritime, precum și a infrastructurii feroviare.

„Toate aceste proiecte sunt esențiale pentru reconstruirea și pentru interconectarea Ucrainei cu Uniunea Europeană, având un rol crucial în pregătirea aderării”, a transmis președintele.

Acesta a lansat și un apel către companiile românești să participe activ la proiectele de reconstruire, în special în domenii precum infrastructura, logistica, energia și conectivitatea.

Conferință internațională dedicată investițiilor pentru reconstruirea Ucrainei

New Strategy Center organizează joi și vineri, la Romexpo, cea de-a treia ediție a conferinței internaționale „Rebuilding Ukraine: Security, Opportunities, Investment”.

Evenimentul urmărește identificarea unor proiecte strategice și a unor oportunități concrete de investiții pentru reconstruirea Ucrainei, precum și consolidarea cooperării economice dintre România și Ucraina.

Printre temele centrale ale conferinței se numără infrastructura strategică și conectivitatea, transporturile și logistica, securitatea și apărarea, energia, agricultura și dezvoltarea durabilă, finanțarea reconstruirea, comerțul și investițiile, precum și rolul comunităților locale și regionale.

Editor : Ana Petrescu