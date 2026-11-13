Inteligența artificială poate aduce câștiguri importante de competitivitate și eficiență, dar ridică și probleme legate de responsabilitate, locurile de muncă și educație. Președintele Nicușor Dan a vorbit despre provocările acestei noi industrii după participarea la reuniunea informală a Consiliului European de la Dublin, unde liderii UE au discutat despre poziția Europei în competiția globală din domeniul inteligenței artificiale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Șeful statului a subliniat că inteligența artificială reprezintă o adevărată revoluție economică, iar dezvoltarea industriei depinde de mai mulți factori, printre care piața de capital, reglementarea afacerilor la nivelul Uniunii Europene și, în mod esențial, accesul la energie și costul acesteia.

„Trăim o revoluție economică odată cu inteligența artificială. Timpul este foarte important, iar dezvoltarea acestei noi industrii este legată de foarte multe elemente economice, cum ar fi piața de capital, reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene și, foarte important, energia. Există o dependență foarte mare a eficienței acestei noi industrii de cantitatea și de prețul energiei”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre riscurile pe care inteligența artificială le poate genera, în special în ceea ce privește responsabilitatea pentru eventualele accidente provocate de sisteme care funcționează fără un control uman direct.

„S-a vorbit despre riscurile pe care inteligența artificială le poate crea și foarte mult despre responsabilitate și despre cum ar trebui reglementată. Dacă, într-un lanț decizional în care există mai mulți operatori de inteligență artificială, fără ca fiecare dintre aceștia să fie supus unui control uman, se produce un accident la finalul procesului, trebuie să existe o responsabilitate”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a atras atenția că reglementarea trebuie făcută astfel încât să asigure siguranța, fără să afecteze capacitatea Europei de a concura într-un domeniu în care competiția economică se anunță foarte intensă.

Riscuri pentru piața muncii și pentru educație

Un alt subiect important al discuțiilor a fost impactul social al inteligenței artificiale. Potrivit președintelui, deși noile tehnologii pot crește competitivitatea și eficiența companiilor, ele ar putea duce și la înlocuirea angajaților în anumite domenii de activitate.

„Inteligența artificială aduce competitivitate și eficiență companiilor. Pe de altă parte, în viitorul nu foarte îndepărtat, vor exista specializări economice în care omul va fi înlocuit de inteligența artificială, iar acest lucru va ridica probleme sociale”, a afirmat Nicușor Dan.

Șeful statului a vorbit și despre efectele pe care utilizarea inteligenței artificiale le-ar putea avea asupra educației. El a avertizat că există riscul ca elevii și studenții să folosească tehnologia pentru a obține direct răspunsuri și rezultate, fără să mai parcurgă etapele necesare procesului de învățare.

„Elementul esențial în educație este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv, cu etape, cu conexiuni și cu un rezultat final. Dacă uităm de acest proces și suntem tentați să mergem direct la rezultatul final pe care inteligența artificială ni-l oferă, la nivelul la care a ajuns astăzi, riscul pentru nivelul educației poate să fie foarte mare”, a declarat președintele.

Nicușor Dan a precizat că discuțiile despre inteligența artificială vor continua în cadrul Consiliului European din februarie.

Citește și: Nicușor Dan va merge în Cambodgia pentru summitul Francofoniei. Miza României: candidatura lui Dacian Cioloș la șefia OIF

Editor : C.A.