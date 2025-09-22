Nicuşor Dan, către studenţii români din ţară şi diaspora: Vocile voastre pot combate dezinformarea, ştirile false şi acţiunile hibride

Preşedintele Nicuşor Dan le-a transmis, luni, studenţilor români din ţară şi din diaspora, la cea de-a cincea ediţie a Forumului Studenţilor Români de Pretutindeni, că într-o lume „a crizelor multiple” vocile lor pot aduce mai multă toleranţă şi incluziune în societate. El a subliniat că noile canale de comunicare pot deveni instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride, potrivit News.ro.

„Mă bucur să vă transmit un mesaj de salut şi încurajare. Este un eveniment care reuneşte energia, inteligenţa şi creativitatea tinerei generaţii din ţară şi din diaspora. Iată că România poate fi unită prin entuziasm, idei, valori şi proiecte concrete, indiferent de graniţe”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan în mesajul către studenţii de pretutindeni.

Şeful statului consideră că prin astfel de iniţiative, Liga Studenţilor Români din Străinătate, Uniunea Studenţilor din România, UN Youth România şi Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România consolidează o comunitate de tineri „tot mai conştienţi de responsabilitatea pe care o au în transformarea ţării, indiferent de locul unde se află”.

Potrivit preşedintelui, legătura dintre studenţii români din ţară şi cei din diaspora este „un pilon esenţial al promovării identităţii şi a valorilor” păstrate în comun, chiar dacă aflaţi în locuri diferite.

„În societatea dinamică în care trăim, distanţa este redusă prin mijloacele de comunicare moderne, care facilitează oportunităţile de colaborare şi schimbul de idei în găsirea de soluţii la problemele actuale legate de securitate, economie ori dezvoltări tehnologice”, a declarat preşedintele.

Şeful statului menţionează că temele Forumului – educaţie, tineret, mediu, sănătate şi afaceri externe – sunt corelate cu Agenda 2030 a Naţiunilor Unite şi reflectă „priorităţi” pe care România le susţine şi pe scena internaţională: acces la o educaţie de calitate, protecţia mediului, sănătate pentru toţi şi apărarea democraţiei şi drepturilor omului.

„Este esenţial ca vocea tinerei generaţii să se audă puternic în acest efort. Trăim într-o lume a crizelor multiple, în care solidaritatea şi cooperarea la nivel global sunt esenţiale pentru a răspunde cu succes provocărilor cu care ne confruntăm. Studenţii din ţară şi cei din diaspora au şansa de a deveni arhitecţii unor punţi trainice, prin care ideile inovatoare şi experienţele valoroase să circule liber. Vocile voastre pot aduce mai multă toleranţă, respect şi incluziune în societate şi, totodată, pot transforma noile canale de comunicare în instrumente pentru consolidarea încrederii şi combaterea dezinformării, a ştirilor false şi a acţiunilor hibride”, a afirmat preşedintele Nicuşor Dan.

Potrivit acestuia, dezbaterile din cadrul Forumului vor fi sintetizate într-o Rezoluţie adresată autorităţilor publice şi reprezintă „un semn de maturitate civică şi de responsabilitate democratică”.

„România are nevoie de tineri care să vorbească răspicat despre nevoile societăţii, să formuleze propuneri îndrăzneţe de politici publice şi să demonstreze că leadershipul nu depinde de vârstă, ci de curaj şi implicare. Vă felicit pentru energia şi entuziasmul cu care vă asumaţi rolul de a contribui la viitorul României, fie că studiaţi aici sau în străinătate. Vă încurajez să valorificaţi această legătură specială, să vă implicaţi activ şi să transformaţi această platformă într-un spaţiu real de colaborare. România are nevoie de inteligenţa şi curajul vostru. Nu uitaţi că aveţi capacitatea de a genera schimbări profunde. Fiţi vocea care inspiră şi uneşte, care arată cu onestitate ce nu funcţionează şi care cere mai mult de la clasa politică”, a adăugat Nicuşor Dan.

Editor : Ș.A.