Nicușor Dan cere Parlamentului reexaminarea Legii privind creşterea performanţei energetice a blocurilor

Preşedintele Nicuşor Dan a trimis Parlamentului vineri, spre reexaminare, Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului pentru transpunerea art. 17 din Directiva (UE) a Parlamentului European şi a Consiliului privind performanţa energetică a clădirilor şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe.

Documentul subliniază că articolul 148, alineatul 4 din Constituţia României atribuie inclusiv preşedintelui responsabilitatea de a garanta îndeplinirea obligaţiilor rezultate din aderarea la Uniunea Europeană. Această responsabilitate justifică "solicitarea unei reevaluări prudente a compatibilităţii practice a măsurii cu obligaţiile europene, fără a atribui cererii de reexaminare funcţia unui nou control de constituţionalitate", arată cererea de reexaminare.

Completarea introdusă la Camera Deputaţilor în cuprinsul legii supuse reexaminării necesită o distincţie între stimulentele pentru instalarea de cazane autonome alimentate cu combustibili fosili, care intră în sfera interdicţiei din art. 17 alin. (15) al Directivei, şi eventualele stimulente pentru alte sisteme individuale de încălzire, a căror conformitate trebuie examinată în funcţie de caracteristicile tehnice concrete, spune şeful statului.

Celelalte ipoteze tratate de Ordonanţa Guvernului nr. 16/2025 trebuie, la rândul lor, raportate la domeniul interdicţiei, la dispoziţiile Directivei şi la orientările interpretative ale Comisiei Europene, se arată în cerere.

Astfel, completarea introdusă la Camera Deputaţilor în cuprinsul legii supuse reexaminării „nu are un asemenea temei”.

„Ea permite acordarea de stimulente pentru instalarea de cazane alimentate cu combustibili fosili în imobile racordate la puncte termice care deservesc mai puţin de 50 de utilizatori finali pentru o perioadă de maximum doi ani” precizează şeful statului.

Completarea introdusă la Camera Deputaţilor în cuprinsul legii supuse reexaminării nu are temei în Directivă, nu numai în ceea ce priveşte excepţia în sine, ci şi în ceea ce priveşte termenul instituit pentru aplicarea ei. Directiva este obligatorie pentru statele membre cu privire la rezultatul care trebuie atins, mai spune şeful statului.

Nicuşor Dan argumentează că finanţarea achiziţiei unor echipamente noi alimentate cu combustibili fosili poate, totodată, amâna adoptarea unor soluţii de încălzire cu emisii mai reduse.

De asemenea, pragul de mai puţin de 50 de utilizatori finali poate indica dificultăţi economice în exploatarea unui punct termic, dar nu demonstrează, prin el însuşi, avantajul de mediu al înlocuirii acestuia cu instalaţii individuale alimentate cu combustibili fosili.

Utilizarea fondurilor publice pentru instalarea unor noi cazane autonome alimentate cu combustibili fosili trebuie analizată şi prin raportare la investiţiile alternative pe care aceleaşi resurse le-ar putea susţine. În condiţiile unor disponibilităţi bugetare limitate, finanţarea acestor echipamente poate reduce resursele destinate diminuării necesarului de energie al clădirilor, modernizării eficiente a sistemelor de încălzire sau utilizării surselor regenerabile, evidenţiază preşedintele.

Şeful statului evocă faptul că necesitatea protejării locatarilor şi a asigurării continuităţii încălzirii justifică intervenţia publică, însă alegerea instrumentelor de sprijin trebuie să ţină seama şi de consecinţele lor durabile asupra mediului.

„Este, prin urmare, oportună reconsiderarea soluţiei legislative, astfel încât sprijinul să fie orientat către alternative conforme cadrului european, selectate în urma unei evaluări a fezabilităţii tehnice, a costurilor pentru beneficiari şi a reducerilor de consum şi de emisii. În acest mod, răspunsul la dificultăţile actuale ale comunităţilor poate fi integrat într-o perspectivă de modernizare a încălzirii, fără perpetuarea dependenţei de combustibili fosili”, mai transmite şeful statului.

La data de 9 aprilie 2026, Parlamentul a transmis preşedintelui, în vederea promulgării, Legea privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2025 pentru transpunerea art. 17 alin. (15) din Directiva (UE) 2024/1.275 a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 aprilie 2024 privind performanţa energetică a clădirilor şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe (PL-x nr. 299/2025).

Pe 27 aprilie 2026, preşedintele a formulat obiecţie de neconstituţionalitate, arătând că această lege contravine prevederilor art. 1 alin. (5), art. 147 alin. (4), art. 148 alin. (2) şi (4) prin raportare la art. 35 şi art. 135 alin. (2) lit. e) din Constituţia României.

Curtea Constituţională a respins obiecţia de neconstituţionalitate şi a constatat că legea în cauză este constituţională în raport cu criticile formulate

Editor : B.E.