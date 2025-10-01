Nicușor Dan cere Parlamentului să reexamineze legea ar fi scutit de impozit, temporar, câștigurile din criptomonede

Președintele Nicușor Dan a retrimis în Parlament, pentru examinare, legea care prevedea o scutire de la impozitul pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu criptomonede. Proiectul a fost adoptat la finalul anului trecut, dar nu a intrat în vigoare până în prezent. Șeful statului spune că măsura „contravine politicilor fiscale asumate de Guvern în contextul actual”.

„Președintele României, Nicușor Dan, a transmis Parlamentului, în data de 1 octombrie 2025, o cerere de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2024, în special în ceea ce privește prevederile introduse la articolul II din legea de aprobare a ordonanței de urgență, care acordă o scutire temporară de la plata impozitului pe venit pentru câștigurile obținute din tranzacțiile cu monede virtuale.

Președintele României a apreciat că legea, în forma actuală adoptată de Parlament, contravine principiilor de echitate fiscală și angajamentelor asumate de statul român în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 8 – Reforma fiscală. În plus, aceasta infirmă măsurile de ajustare fiscal-bugetară adoptate recent de Guvern, inclusiv eliminarea unor facilități și măsuri precum creșterea impozitului pentru veniturile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, măsură regăsită în pachetul II de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea”, a transmis Administrația Prezidențială.

Șeful statului susține că introducerea unei derogări privind taxarea veniturilor din criptomonede afectează „negativ efortul colectiv de consolidare fiscală; creează un precedent periculos de tratament preferențial; slăbește încrederea în coerența politicilor fiscale ale statului român; transmite un semnal neclar către contribuabili și piețele financiare”.

Legea a fost adoptată în noiembrie 2024, iar scutirea era valabilă până la 31 iulie 2025, însă măsura nu a fost aplicată până acum. Derogarea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile obținute din criptomonede a fost introdusă printr-un amendament în comisiile din Parlament.

Pachetul II pe care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament prevede, printre altele, creșterea impozitului pentru câștigurile din tranzacții cu criptomonede de la 10% la 16%, începând cu veniturile obținute în anul 2026.

