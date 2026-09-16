Președintele Nicușor Dan îi convoacă, joi, la Palatul Cotroceni, pe liderii și reprezentanții formațiunilor politice parlamentare, pentru consultări în vederea desemnării candidatului la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns, până acum, la o majoritate clară care să poată susține un nou Guvern.

Prima întâlnire este programată la ora 09:00, cu reprezentanții PSD, potrivit anunțului Administrației Prezidențiale. La 09:30 este programată delegația AUR, iar la 10:00 vor veni reprezentanții PNL.

La 10:30 sunt programate consultările cu USR, urmate, la 11:00, de întâlnirea cu UDMR. La 11:30, președintele se va întâlni cu reprezentanții Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale.

Programul continuă la 12:00 cu SOS România, iar la 12:30 cu POT. La 13:00 sunt programate consultările cu Grupul parlamentar Uniți pentru România, iar la 13:30 cele cu Grupul parlamentar PACE – Întâi România.

Ultima rundă de consultări este programată la 14:00, cu parlamentarii neafiliați.

Potrivit informațiilor publicate de Administrația Prezidențială, consultările au ca temă desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru.

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Discuțiile de la Cotroceni au loc într-un Parlament fragmentat, în care formarea unei majorități stabile presupune negocieri între mai multe partide și grupuri parlamentare.

PSD, PNL, USR și UDMR au avut discuții privind formule de guvernare, însă pozițiile formațiunilor au fost diferite în ceea ce privește componența viitorului Executiv, programul de guvernare și împărțirea responsabilităților.

În paralel, AUR și celelalte formațiuni din opoziție au contestat diferite variante discutate de partidele pro-europene și au transmis propriile condiții pentru eventuale negocieri.

În acest context, consultările de joi reprezintă etapa în care președintele urmează să discute oficial cu fiecare formațiune parlamentară înainte de desemnarea premierului.

După desemnare, candidatul la funcția de prim-ministru va trebui să formeze Guvernul și să obțină votul de încredere al Parlamentului. Pentru învestire este necesară obținerea majorității deputaților și senatorilor.

Miza negocierilor este, astfel, identificarea unei formule de guvernare care să poată strânge suficiente voturi în Parlament. În cazul în care negocierile nu duc la formarea unei majorități, procedura constituțională poate continua prin noi desemnări și consultări.

Editor : Ana Petrescu