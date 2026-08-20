Nicuşor Dan discută azi cu liderii fostei coaliţii despre finalizarea PNRR, cu mai puțin de două săptămâni înainte de termen

Preşedintele Nicuşor Dan cheamă joi liderii partidelor din fosta coaliţie la Cotroceni, pentru discuţii privind stadiul implementării proiectelor PNRR, în condiţiile termenului de 31 august 2026, la întâlnire participând şi ministrul interimar al Finanţelor, Alexandru Nazare, şi ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru. Noua lege a salarizării a fost trimisă la Bruxelles și este negociată cu reprezentanții Comisiei Europene. Dragoș Pîslaru a discutat miercuri cu oficialii europeni pentru a ajunge la un acord asupra ultimelor modificări, însă Executivul european nu ar fi fost de acord.

Întâlnirea preşedintelui cu liderii partidelor din fosta coaliţie are loc joi, la ora 14:00.

La discuţii vor participa preşedintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dominic Fritz, preşedintele Uniunii Democrate Maghiare din România, Kelemen Hunor.

În plus, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni au fost invitaţi şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, şi ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Tema întâlnirii şefului statului cu partidele este stadiul implementării proiectelor PNRR, în condiţiile termenului de 31 august 2026.

Negocieri cu oficialii Comisiei Europene

Noua lege a salarizării este negociată cu reprezentanții Comisiei Europene, după ce proiectul a fost trimis la Bruxelles. Dragoș Pîslaru și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat miercuri, timp de mai multe ore, cu oficialii europeni, potrivit surselor Digi24.ro, însă Comisia nu ar fi de acord, deocamdată, cu o majorare a plafonului pentru cheltuielile de salarizare până la aproximativ 16 miliarde de euro.

Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a trimis la Bruxelles o formă a legii pentru a vedea dacă oficialii europeni sunt de acord cu ultimele modificări. Surse politice susțin, însă, că ministrul le-a trimis oficialilor europeni draftul înainte ca acesta să fie prezentat, într-o formă finală, și partidelor.

Mai mulți bani pentru salarii?

Unele surse apropiate de negocierile privind legea salarizării susțin că impactul bugetar ar fi depășit cu mult promisiunile inițiale, iar acum s-ar lua în calcul o anvelopă de până la 16 miliarde de lei. Alte surse susțin că bugetul nu poate depăși, de fapt, 12 miliarde de lei, în ciuda nemulțumirilor venite dinspre sindicate, dar și dinspre PSD.

Miercuri dimineață, Dragoș Pîslaru, alături de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, au discutat prin videoconferință cu reprezentanții Comisiei Europene.

Citește și Daniel Dăianu avertizează că România poate pierde banii rămași din PNRR: „Legea salarizării a fost amânată până în ultima clipă”

Editor : A.C.