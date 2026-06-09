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Nicușor Dan, convorbire cu Antonio Costa, privind summitul UE din 18-19 iunie: Incidentul cu drona rusească de la Galați, pe agendă

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Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a cerut marți, într-o convorbire avută cu președintele Consiliului European, António Costa, ca incidentul grav provocat de drona rusească care a lovit un bloc din Galați și a rănit două persoane să fie reflectat în Concluziile Consiliului European, în urma summitului care va avea loc pe 18 și 19 iunie. Un alt subiect abordat a fost bugetul UE pe următorii ani.

Potrivit unui mesaj publicat de Nicușor Dan pe Facebook, președintele a avut marți „o convorbire consistentă avută astăzi cu Președintele Consiliului European, António Costa, despre principalele subiecte care se vor discuta la summitul din 18-19 iunie”. 

„În cadrul discuției, am susținut reflectarea în Concluziile Consiliului European a incidentului grav provocat de drona rusească de la Galați și consolidarea mesajului de condamnare a acțiunilor Rusiei, care continuă să escaladeze conflictul prin încălcarea repetată și inacceptabilă a spațiului aerian al statelor membre ale Uniunii Europene. Aceste tactici sunt de netolerat și este imperativ să fie ferm condamnate. România va urmări în continuare ca proiectele din inițiativa Eastern Flank Watch să devină operaționale în complementaritate cu inițiativele NATO pentru a asigura apărarea și securitatea europeană”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.,

Totodată, președintele a mai spus că a abordat, în discuția cu Antonio Costa, și subiectul viitorului cadru financiar multianual al UE.

„În contextul în care vom avea o primă discuție asupra propunerilor de alocări efective, am subliniat că este important ca acestea să fie cât mai echilibrate și să includă soluții relevante pentru nevoile României. Pentru noi, obiectivul este de a valorifica ceea ce s-a stabilit în cadrul Grupului de «Prieteni ai Coeziunii», pe baza Declarației Comune agreate de statele membre ale grupului pe 26 mai 2026, sub coordonarea României”.

Editor : B.E.

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