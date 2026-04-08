Nicușor Dan critică din nou Ungaria pentru că blochează ajutorul Ucrainei: „E inadmisibil”

Președintele Nicușor Dan a criticat procesul de decizie în cadrul Uniunii Europene, pornind de la cazul Ucrainei, pentru care UE a convenit inițial asupra unui ajutor de 90 de miliarde de euro, care acum este blocat de Ungaria.

„Critic în continuare blocajul Ungariei. Ce poate să creadă cetățeanul european în momentul în care 27 de lideri europeni se întâlnesc în decembrie, spun că vom acorda împrumut de 90 de miliarde (de euro - n.r.) Ucrainei, iar trei luni mai târziu spun că nu pot trimite banii pentru că se opune Ungaria? E inadmisibil”, a declarat Nicușor Dan miercuri, la o conferință de presă.

În context, el a refuzat să comenteze alegerile care vor avea loc pe 12 aprilie în Ungaria, dar a menționat că procesul de decizie în Uniunea Europeană are „o problemă”.

„Nu aș vrea să fac speculații pe rezultatul alegerilor (din Ungaria - n.r.). Una peste alta, sunt foarte multe nuanțe aici, e o problemă cu procesul de decizie în Uniune. E o problemă când cineva abuzează de mecanismul de unanimitate. Discuția a pornit deja (pentru schimbarea mecanismului de luare a deciziei - n.r.)”, a mai spus Nicușor Dan.

