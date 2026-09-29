Cu o zi înainte de votul din Parlament pentru guvernul Siegfried Mureșan, președintele Nicușor Dan a subliniat că alegerile anticipate nu reprezintă o soluție și îndemnat formațiunile politice „să privească dincolo de gardul de partid”. Declarația șefului statului vine în contextul în care astăzi continuă audierile în comisiile parlamentare de specialitate ale miniștrilor propuși de Siegfried Mureșan pentru Executivul cu care vrea să se prezinte în Parlament, unde încearcă să obțină o majoritate.

„E momentul ca această criză politică să se încheie. E momentul ca partidele să privească dincolo de gardul de partid, să privească la interesul național. Alegerile anticipate nu sunt o soluție. Dimpotrivă ar fi o continuare a instabilității și a neîncrederii cetățenilor români și a piețelor financiare.

Indiferent de ce se va întâmpla, România își va păstra traiectoria financiară. Există consens politic pe chestiunea asta”, a afirmat șeful statului.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Votul de învestitură în plenul reunit al celor două Camere este programat miercuri, la ora 13.00. Pentru a trece de Parlament, Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi.

Cele trei partide care formează „Guvernul Mureșan” - PNL, USR, UDMR - strâng împreună doar în jur de 170 de voturi și au nevoie de voturi de la celelalte formațiuni.

PSD și AUR au anunțat că nu vor vota în favoarea lui Siegfried Mureșan.

Preşedintele Nicuşor Dan va merge miercuri la Praga, la invitaţia omologului ceh, a informat marți Administraţia Prezidenţială. Vizita oficială are loc în ziua în care e programat votul pentru învestirea Executivului Mureșan.

Potrivit sursei citate, şeful statului va avea întrevederi cu preşedintele Petr Pavel, cu prim-ministrul Andrej Babiș şi cu preşedinţii celor două camere ale Parlamentului ceh, precum şi o întâlnire cu membri ai comunităţii româneşti.

Citește și:

Ce urmează dacă pică Guvernul Mureșan. Scenariul UDMR: Nicușor Dan va face încă două nominalizări

Dragoș Pîslaru: Există oameni în PSD care înţeleg miza. Pariul că Grindeanu va fi următorul nominalizat e o cacealma

Editor : A.M.G.