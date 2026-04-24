Președintele Nicușor Dan a declarat vineri, întrebat ce face în eventualitatea unei propuneri de Guvern minoritar susţinut de AUR, că nu va fi de acord cu acest lucru. „E extrem de puțin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a subliniat șeful statului.

Nicuşor Dan a fost întrebat ce face în eventualitatea unei coaliţii PNL-AUR sau un PNL susţinut din Parlament de AUR.

„Cred că este extrem de puţin probabil ca această solicitare să ajungă la mine”, a spus el.

Despre faptul că PNL deja a început negocieri cu o parte dintre parlamentarii opoziţie, inclusiv cu cei de la AUR, Nicuşor Dan a spus: „AUR are multe defecte, dar este totuşi un partid. Nu îmi închipui că, într-o situaţie de vot în Parlament, parlamentarii AUR nu vor respecta consemnul partidului”.

Șeful statului a spus că nu va desemna un premier pentru un Guvern minoritar susținut de AUR.

„În situația ipotetică în care PNL sau PSD vor veni la mine și vor spune - vrem un Guvern minoritar cu susținerea AUR - eu nu voi fi de acord cu asta”, a subliniat Nicușor Dan.

„Eu sunt mediatorul”

Președintele a reiterat că este mediator în această criză politică și poate ajuta „pe anumite chestiuni care necesită cooperare”.

„Conform Constituţie, eu sunt mediatorul. În momentul de faţă, noi avem un guvern din care s-au retras nişte miniştri şi probabil că, la un moment dat, acest guvern se va duce în faţa Parlamentului pentru a verifica dacă are o majoritate parlamentară. Pentru moment, acesta este scenariul în care operăm”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre criza politică.

„Eu, ca preşedinte, nu pot decât să constat asta şi, până în momentul în care, eventual, această situaţie se întrerupe, eu nu pot decât să încerc să mediez sau să încerc să ajut pe anumite chestiuni care necesită cooperare. Asta este ce pot eu să fac”, a menţionat el.

Întrebat ce le răspunde celor care aşteaptă de la el mai multă fermitate, şeful statului a răspuns: „Pot să le răspund cu fermitate că sunt mediator. Altceva nu pot să le spun”.

Bolojan spune că nu a negociat cu AUR

În ce privește discuțiile privind un Guvern minoritar, Bolojan a declarat că nu a negociat cu AUR, precizând însă că nu a interzis niciodată parlamentarilor să discute între ei.

„Nu am negociat cu AUR aceste lucruri, dar eu întotdeauna, în plan personal, am căutat ca în băncile din Parlament, pe holurile din Parlament să am relaţii civilizate. Am încercat să nu vin cu etichete, să nu jignez oameni. Nu m-aţi văzut pe mine făcând asta niciodată. Şi n-am de ce să explic că nu vom face sau nu vom face, dacă n-am făcut noi aceste lucruri. Dar una este dialogul pe care parlamentarii îl au între ei, una este ceea ce se discută pe holuri şi alta înseamnă abordări instituţionale”, a spus premierul.

Bolojan a precizat că el „nu poate să interzică şi nu a interzis niciodată unor parlamentari să discute între ei, în băncile parlamentare”.

„Vă daţi seama că subiectul voturilor în aceste zile este unul important şi nu cred că se întâlnesc doi, trei parlamentari chiar din acelaşi partid să nu discute aceste aspect”, a mai spus el.

„Voi face tot ce ţine de mine”

Bolojan a menţionat că, aşa cum Europa în aceşti ani atunci când a fost într-o anumită criză, a făcut lucruri mult mai mari decât în perioade de linişte, pentru că era o situaţie care impunea un comportament mai coeziv, şi acum, în această perioadă, dacă acest guvern atâta cât va rămâne, va face ceea ce trebuie pentru România.

„Eu voi face tot ce ţine de mine, aşa cum fac în fiecare zi, să lucrez pentru România, să fac mai multe lucruri, într-o perioadă scurtă, decât ar fi făcut un guvern de coaliţie largă, dar care îşi anulează acţiunile”, a menţionat şeful Executivului.

