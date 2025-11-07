Live TV

Nicușor Dan: De la o reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. E dureros la nivel personal, dar era necesară

Președintele Nicușor Dan a declarat, vineri, că „de la o reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice”, referindu-se la efectele majorărilor de taxe asupra economiei. „Este dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, mai afirmă acesta. 

„Este evident că, de la o reconfigurare fiscală, se ajunge la efecte economice. Această reconfigurare fiscală cu anumite nuanțe era inevitabilă. Din fericire, există necesar de muncă pe piața de la noi. Suntem nevoiți să aducem oameni din Asia pentru anumite zone. Este dureros la nivel personal, dar este o reconfigurare necesară”, spune Nicușor Dan, după evenimentul „Dialog pentru dezvoltare - Summit 2025 - Dezvoltare inteligentă, competitivitate europeană”, organizat de Confederaţia Patronală Concordia.

Creșterile salariale nu mai țin pasul cu scumpirile din ultimele luni. Facturile la energie sunt cu aproape 70% mai mari față de anul trecut, iar prețurile la alimente și servicii au urcat cu până la 10%. Deși salariul mediu net a crescut la 5.387 de lei, puterea de cumpărare a românilor a scăzut, iar pentru mulți, coșul zilnic a devenit o provocare.

Premierul Ilie Bolojan, invitat în studioul Digi 24, a declarat joi că „TVA sau alte taxe nu vor crește anul viitor”. „Dar acest lucru se va putea întâmpla cu o condiție: să construim un buget serios”, a mai spus acesta.

