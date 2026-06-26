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Nicuşor Dan, de Ziua Drapelului: Sub culorile tricolorului, România a devenit un stat puternic şi modern

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Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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România continuă să fie un aliat de încredere şi un factor de stabilitate în regiune, a afirmat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, într-un mesaj transmis de Ziua Drapelului Naţional.

Drapelul Naţional este un simbol care ne uneşte oriunde ne-am afla, a scris şeful statului pe Facebook.

„Alături de stemă, sigiliu şi imn, Tricolorul este cartea noastră de identitate în lume. Drapelul Naţional duce mai departe istoria vechilor steaguri de luptă şi leagă trecutul de prezent şi viitor. Ne-a fost alături în toate momentele de cumpănă şi, sub culorile sale, România a devenit un stat puternic şi modern. În ultimele decenii, aceleaşi culori au însoţit drumul nostru european şi euro-atlantic, parcursul firesc al unei naţiuni care şi-a consolidat instituţiile democratice şi care nu se teme să îşi apere valorile fundamentale”, a arătat Nicuşor Dan, potrivit Agerpres. 

El a adăugat că în această zi sunt onoraţi şi militarii.

„Tricolorul a fost martor al sacrificiului şi al curajului celor care au luptat pentru unitate şi libertate. De aceea, astăzi nu onorăm doar un simbol, ci şi eroii noştri, veteranii de război şi din teatrele de operaţii, precum şi pe cei care au servit România cu onoare şi devotament, în ţară şi în afara graniţelor sale”, a afirmat preşedintele.

Potrivit lui, pentru românii de pretutindeni, drapelul reprezintă ancora emoţională a apartenenţei la o singură naţiune, a solidarităţii şi a legăturii profunde cu valorile şi tradiţiile noastre comune.

„Oriunde este arborat, Tricolorul inspiră respect, încredere şi speranţă. În actualul context internaţional, marcat de multiple provocări de securitate şi de transformări profunde, România continuă să fie un stat responsabil, un aliat de încredere şi un factor de stabilitate în regiune. Iar forţa noastră vine din solidaritatea în jurul valorilor democratice şi din respectul faţă de simbolurile naţionale care ne definesc”, a mai spus Nicuşor Dan.

Editor : C.L.B.

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