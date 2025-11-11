Președintele Nicușor Dan consideră că declarația vicepremierului Oana Gheorghiu privind pensiile magistraților este „nefericită”, dar că reacția CSM, care i-a făcut plângere penală, este „mult exagerată”.

„Cred că declarația doamnei viceprim-ministru a fost nefericită și că reacția CSM a fost mult exagerată. Nu poate fi vorba o opinie să constituie faptă penală În momentul în care va veni, dacă va veni cererea de avizare a urmăririi penale, eu nu o voi semna. Nu este nicidecum o faptă penală”, a spus Nicușor Dan.

El a adăugat că Gheorghiu ar trebui să rămână în Guvern, motivând că „toată lumea greşeşte şi nu e o greşeală aşa de mare”.

„Problema cea mai mare este că noi avem o problemă administrativă, faptul că printr-o decizie a politicului de acum mulți ani, mai întâi pensiile au fost mai mari decât salariile de acum, sunt egale cu salariile, ceea ce este absolut nefiresc, și pentru asta există acord în societate că problema asta trebuie corectată. Nimeni nu spune că nu trebuie să corectăm problema asta. Problema colaterală este că ăsta a devenit un un subiect de campanie politică și, într-adevăr, pentru magistrați, ei au devenit un fel de, din cauza acestei campanii politice, au devenit un fel de vinovați de serviciu. Și asta nu e normal”, a spus președintele.

Dan a mai spus că speră ca, în cursul lunii noiembrie, să fie rezolvată problema pensiilor magistraților.

Consiliul Superior al Magistraturii a depus o plângere penală împotriva vicepremierului Oana Gheorghiu, în urma declarațiilor acesteia din cadrul emisiunii „În fața ta” de la Digi24. CSM susține că Gheorghiu „a încălcat „independența justiției și statutul magistraților într-un mod iresponsabil și populist”, potrivit unui comunicat al instituției.

„Consiliul Superior al Magistraturii condamnă ferm declarațiile vicepremierului Oana Gheorghiu formulate în cadrul unui interviu televizat, prin care independența justiției și statutul magistraților au fost încălcate într-un mod iresponsabil și populist. Afirmaţiile formulate deliberat într-o notă caracterizată de vector emoţional, cu referire la fonduri alocate pentru minori afectaţi de patologii grave, şi comparaţia între situaţia acestora şi garanţiile financiare de independenţă a justiţiei nu pot fi simple opinii personale atunci când provin de la un reprezentant al puterii executive.

Astfel de alegaţii reprezintă atacuri la adresa unei puteri constituționale, care alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare, menit să antagonizeze societatea faţă de corpul profesional al magistraţilor”, potrivit CSM.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, în cadrul interviului „În Fața Ta” de la Digi24, că înţelege dificultatea pe care magistraţii o au în a renunţa la veniturile mari de care beneficiază, dar le transmite acestora că până acum „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit”, iar oamenii raţionali trebuie să înţeleagă această realitate.

„Orice privilegiu îl are cineva înseamnă în partea cealaltă o gaură. Să se gândească ce gaură ar fi pentru ei acceptabilă ca să continue să-şi ia aceşti bani, în termenii ăştia aş discuta deschis cu magistraţii”, argumentează viceprim-ministrul.

