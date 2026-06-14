Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică că Eugen Tomac și-a depus mandatul în această dimineață și l-a desemnat pentru funcția de premier pe Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov (PNL).

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„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a anunţat Nicuşor Dan duminică, la Palatul Cotroceni.

El a arătat că Adrian Veştea, președintele CJ Brașov și vicepreședinte PNL, a parcurs toate etapele administrative, a fost un primar de succes, a fost un preşedinte de consiliu judeţean de succes, a fost un ministru de succes.

„Domnul Adrian Veştea a parcurs toate etapele administrative - a fost un primar de succes, a fost un președinte de consiliu județean de succes, a fost un ministru de succes. E o persoană care a atras fonduri europene, e o persoană preocupată de dezvoltare - de exemplu, a dezvoltat aeroportul din Brașov, care este un succes.

Este o persoană categoric pro-occidentală, o persoană cu valori, o persoană de dialog și, nu în ultimul rând, o persoană care a lucrat mult timp cu bugete și are responsabilitatea bugetelor. Deci sunt convins că domnia sa se va achita cu succes de această sarcină”, a adăugat el.

Şeful statului i-a mulţumit lui Eugen Tomac.

„Vreau să-i mulțumesc lui Eugen Tomac pentru seriozitatea de care a dat dovadă, pentru asumare și pentru responsabilitate. Și vreau să spun că nici domnul Tomac, și nici eu nu ne-am jucat de a guvernarea. Am mers în această direcție în urma consultării cu partidele politice. În acest moment însă este clar că o soluție politică este cea care este potrivită. Și vreau să le mulțumesc, de asemenea, tuturor celor care erau pregătiți să facă parte din Guvern, oameni cu pregătire solidă, care au avut curajul să-și lase parcursul profesional pentru a veni în slujba cetățenilor într-un Guvern al României, și oameni pe care noi am înțeles că ne putem baza și de care societatea noastră are nevoie”, a mai declarat preşedintele.

Veștea: „Cunosc bine statul român”

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat că îşi asumă această responsabilitate într-un moment de criză politică, mulţumindu-i preşedintelui Nicuşor Dan pentru încrederea acordată.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a afirmat el, duminică, într-o declaraţie de presă susţinută la Palatul Cotroceni, alături de şeful statului şi europarlamentarul Eugen Tomac, care şi-a depus mandatul de premier desemnat.

Editor : B.P.