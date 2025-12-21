Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit „sute de pagini” de la magistrați despre problemele din Justiție

Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administrația Prezidenţială ar urma să facă publică şi o sinteză a documentelor primite.

Nicușor Dan a anunțat că astăzi, de la ora 14.00, va face o declarație de presă după ce anterior a promis că astăzi va prezenta o sinteză a problemelor din justiție, asta după ce a primit de la magistrați „sute de pagini de materiale relevante”.

În urmă cu o zi, el explica că luni va reveni cu concluzii după ce va parcurge materialele. Concret, șeful Statului va avea mai multe runde de întâlniri cu judecători și procurori, atât în grupuri cât și individuale cu cei care au solicitat acest lucru. Nicușor Dan a subliniat că nu va face publica identitatea celor prezenți la discuții

