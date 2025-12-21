Live TV

Nicușor Dan, declarație de presă, la ora 14:00, după ce a primit „sute de pagini” de la magistrați despre problemele din Justiție

Data actualizării: Data publicării:
2025-11-05-0657
Nicușor Dan. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan susţine duminică, de la ora 14.00, o declaraţie de presă, după ce a anunţat că a primit de la magistraţi sute de pagini de materiale relevante despre problemele din justiție şi înaintea consultărilor de luni cu reprezentanţii acestora. Duminică, Administrația Prezidenţială ar urma să facă publică şi o sinteză a documentelor primite.

Digi24.ro va transmite, în această pagina, declarația de presă a șefului statului, în format video și live text.

Nicușor Dan a anunțat că astăzi, de la ora 14.00, va face o declarație de presă după ce anterior a promis că astăzi va prezenta o sinteză a problemelor din justiție, asta după ce a primit de la magistrați „sute de pagini de materiale relevante”. 

În urmă cu o zi, el explica că luni va reveni cu concluzii după ce va parcurge materialele. Concret, șeful Statului va avea mai multe runde de întâlniri cu judecători și procurori, atât în grupuri cât și individuale cu cei care au solicitat acest lucru. Nicușor Dan a subliniat că nu va face publica identitatea celor prezenți la discuții

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Iulian Bîrzoi

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Președintele polonez Karol Nawrocki și președintele ucrainean Volodimir Zelenski
1
Președintele Poloniei l-a criticat pe Zelenski chiar în conferința de presă comună: „Nu a...
Vladimir Putin
2
Rapoarte ale serviciilor secrete americane dezvăluie că Putin vrea să cucerească părți...
S-400 Triumph
3
Turcia vrea să dea înapoi Rusiei bateriile antiaeriene S-400, pentru a câștiga favorurile...
Vladimir Putin și Dmitri Kozak
4
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească...
avion
5
Un avion a vărsat tone de kerosen peste 8 comune belgiene înainte de aterizarea de...
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Digi Sport
Adio, Real Madrid? Vinicius a fost huiduit pe Bernabeu și gestul de după meci face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
2025-12-21-8638
Nicuşor Dan a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Revoluţiei din 1989, din Piaţa Universităţii
Nicușor Dan: Președintele își recâștigă dreptul de a sesiza CCR pe orice motiv, inclusiv după reexaminarea legii de către Parlament
nicusor dan semneaza la masa dosare documente
Nicușor Dan: Am primit de la magistrați sute de pagini de materiale despre problemele din justiție. Luni voi reveni cu concluzii
donald trump nicusor dan presidency ro
Întâlnirea dintre Nicuşor Dan și Donald Trump va avea loc în prima parte a anului 2026, anunță ministra de Externe, Oana Ţoiu
lideri coalitie guvernare
Nicușor Dan, întrebat despre succesele și eșecurile Coaliției: „Să-i încurajăm, că nu avem alternative”
Recomandările redacţiei
Will Somerindyke (1)
Lanțul secret de aprovizionare care alimentează războaiele Americii...
Vladimir Putin și Emmanuel Macron
Kremlinul anunță că Vladimir Putin este pregătit să discute cu...
ilie bolojan inquam george calin
Mesajul lui Bolojan de Ziua Memoriei Victimelor Comunismului: „Avem...
colaj cu scoici quagga invazive în Lacul Geneva și lacuri din SUA
„Este o invazie totală”: Cum a ajuns o specie de scoici din Marea...
Ultimele știri
Descoperire de coșmar la un restaurant din Constanța. ANPC a găsit un șoarece mort, gândaci și pânze de păianjeni
Armata SUA va renunța la practica de a împușca animele în scopul pregătirii medicilor care tratează soldați răniți
Opoziția din Ungaria acuză Fidesz de „trădarea maghiarilor din Transilvania”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în tensiune cu Neptun. Patru zodii sunt puse la încercare în această perioadă
Cancan
Ultimul mesaj postat de Mălina e tulburător: 'Dă-mi, Doamne, timp. Mai dă-mi un anotimp'
Fanatik.ro
Fosta campioană a României care a ajuns om al străzii la Gara de Nord. Viața ei a luat o întorsătură...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
La 4 ani de la retragerea din activitate, Ana Maria Brânză face un anunț neașteptat. Cum se simte acum, de...
Adevărul
„Asta e tot ce vreau eu”. Reacția virală a unei mame filipineze din România a emoționat internetul
Playtech
SPP-istul lui Nicusor Dan, din nou în centrul atenţiei! Gestul acestuia când cineva s-a apropiat de...
Digi FM
Cine era Mălina Guler, tânăra din Oradea care a murit după ce a căzut de la etajul 7. Lidia Buble a fost în...
Digi Sport
Ce mesaj a primit de la ChatGPT o studentă de 19 ani, cu doar o zi înainte să se sinucidă
Pro FM
Theo Rose nu-și mai dorește al doilea copil. Ce spune artista despre căsnicia cu Anghel Damian: „M-am adaptat...
Film Now
Cum a fost descoperit Brandon Sklenar, noua senzație de la Hollywood. Șansa i-a surâs total întâmplător
Flowers_at_Brown's_Engineering_Research_Center
Atacul armat de la Universitatea Brown: cine e principalul suspect, al cărui cadavru a fost găsit joi într-un...
Newsweek
Ce pensii infime au primit 2 pensionari care au contribuit 26 și 32 ani? Nu s-au luat în considerare sporurile
Digi FM
De ce a murit, de fapt, mama Mihaelei Rădulescu. Vedeta rupe tăcerea: „Nu a fost bolnavă. A suferit prea mult”
Digi World
Beneficii surprinzătoare ale bradului natural în casă. De ce este o variantă ecologică mai prietenoasă decât...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...