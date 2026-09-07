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Video Nicușor Dan, după vizita la o școală din Curcani, județul Călărași: O greșeală pe care o facem e că nu valorizăm cunoașterea

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INSTANT_NICUSOR_DAN_CURCANI_AN_SCOLAR_075_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
„Școala din Curcani, un exemplu cum reacționează profesorii la problema abandonului școlar” „Doi elevi au spus că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat”

Președintele Nicușor Dan a mers, luni, la deschiderea anului școlar într-o unitate de învățământ din comuna Curcani, județul Călărași.

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Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 1 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 2 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 3 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 4 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 5 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 6 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 7 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 8 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea | Poza 9 din 9
Nicușor Dan, la deschiderea de an scolar la Scoala Gimnaziala nr 1 din Curcani, Călărași. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Declarații ale președintelui: 

„Școala din Curcani e un model de urmat pentru comunități ca aceasta. 

O greșeală pe care o facem de ani de zile e că nu valorizăm cunoașterea. Suntem o societate care neglijează asta și suferim toți, pentru că există o corelație între prosperitate și cunoaștere.  

Oricâte discursuri am face, realitatea e că educația nu a avut ani de zile finanțarea corespunzătoare. Asta a avut un efect în sistemul nostru de educație. Oameni care simt că au această vocație vin către sistemul de educație. Nu este o meserie care să fie atractivă. E o problemă la care trebuie să ne uităm direct.

Asta mi-au subliniat și profesorii de aici. Trebuie s-o spunem la fel de direct care este atitudinea părinților față de școală. Pentru că societatea nu valorizează profesorul cum ar trebui, de multe ori părintele are ideea că știe mai bine cum să facă educație cu copilul lui, cum e mai bine să învețe profesorul pe elev, de ce e bine să stea 5 ore cu ochii în telefon etc.

Trebuie să avem, fără patimă, discuții în societate pe subiectele astea și, în timp, vorbind de partea financiară, să corectăm și să îmbunătățim, și din perspectivă financiară, statutul cadrului didactic. Vreau să mulțumesc cadrelor didactice care fac educație adevărată pentru copiii noștri și sunt foarte mulți.

Pentru a avea succes în viața lor personală, e important ce învață la școală. Ce ne face pe noi oameni și ne diferențiază de natură și ce se întâmplă în jur e bucuria cunoașterii, care e esențială pentru personalitatea umană.

„Școala din Curcani, un exemplu cum reacționează profesorii la problema abandonului școlar”

Am ales să vin la școala din Curcani pentru că e un exemplu cum reacționează un colectiv profesoral responsabil față de problema pe care comunitatea o are - abandonul școlar. A reușit să reducă semnificativ abandonul școlar. Cum a făcut asta? Încercând să înțeleagă așteptările copiilor, încercând să facă o școală mai puțin abstractă și mai accesibilă, să explice copiilor de ce cunoștințele pe care le predau sunt legate viața lor reală. Vreau să-i felicit”.

El le transmite părinților să aibă încredere.

„Educația este o știință. Oamenii ăștia au făcut niște școli. Există psihologie, pedagogie și au învățat cum să educe mai bine niște copii. Contactul direct, valorile se fac în familie, dar pe chestiuni cât timp din zi să stai la calculator, să dormi ca să fii odihnit când te duci la școală, respectul față de profesori. Toate lucrurile astea trebuie să le transmită și părinții, pentru că în felul ăsta dau autoritate profesorului și transmit copiilor că procesul ăsta e important pentru ei”.

„Doi elevi au spus că vor să fie președinți. Nu le-am dat niciun sfat”

Întrebat dacă unul dintre elevii din Curcani i-ar fi spus că își dorește să ajungă premier și ce încurajare le-ar fi transmis președintele, Nicușor Dan a răspuns: „Au spus doi că vor să fie președinți și nu le-am dat niciun sfat”.

-știre în curs de actualizare-

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, în mesajul transmis luni de Administrația Prezidențială la începerea anului şcolar, că educaţia nu înseamnă doar note, cataloage sau examen, ci încrederea pe care un profesor o oferă unui elev, răbdarea unui părinte şi curajul unui copil de a pune întrebări, de a greşi şi de a încerca din nou. Nicuşor Dan spune că domeniul educaţiei a fost vizat de ransformări, unele pozitive, altele care au generat nemulţumiri şi că uneori, schimbările au venit prea repede, fără timpul necesar pentru pregătire şi adaptare, alteori nu au fost implementate până la final sau deloc.

Nicușor Dan și-a însoțit fiica, Aheea, la prima zi de școală, alături de partenera sa, Mirabela Grădinaru. 

Editor : Alexandru Costea

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