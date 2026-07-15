Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, după participarea la Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est de la Kiev, că informațiile privind ajutorul acordat de România Ucrainei nu pot fi desecretizate în totalitate, deoarece unele dintre acestea țin de capacitatea de apărare a statului și reprezintă informații cu caracter militar.

Întrebat de jurnaliști dacă estimează că ajutorul oferit Ucrainei va fi desecretizat, șeful statului a explicat că există o diferență între sprijinul financiar și cel constând în echipamente militare.

„Aici este o chestiune care are o componentă militară, pentru că ajutorul pe care România sau alte state l-au dat Ucrainei a fost uneori ajutor în bani și alteori ajutor în echipamente. În momentul în care o țară dă niște echipamente, adică își ia din capacitățile sale de apărare niște echipamente și le mută în apărare, asta uneori e bine să rămână un secret militar”, a declarat Nicușor Dan, miercuri la Kiev.

Șeful statului a sugerat astfel că anumite informații privind sprijinul acordat Kievului nu pot fi făcute publice din motive care țin de securitatea națională și de apărarea României.

Declarațiile au fost făcute la finalul Summitului Ucraina – Europa de Sud-Est, desfășurat la Kiev, unde liderii participanți au adoptat o declarație comună de susținere a Ucrainei și au condamnat agresiunea militară a Rusiei.

Editor : Ana Petrescu