Nicușor Dan, despre ajutorul pe care îl așteptăm de la NATO: „SUA ne-au dat deja echipamente, dar pentru o mică parte din graniță”

Președintele Nicușor Dan a acordat un interviu BBC, după incidentul grav de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, provocând rănirea a două persoane și pagube materiale. Nicușor Dan a vorbit despre incident, despre originea dronei, măsurile luate de România, expulzarea consulului rus de la Constanța și reacția NATO.

Bucureștiul s-a consultat cu aliații din NATO în urma incidentului, exprimând necesitatea transferului rapid de echipament militar pentru apărarea antiaeriană, pentru a asigura securitatea cetățenilor.

INTERVIUL INTEGRAL POATE FI ASCULTAT AICI

Președintele a vorbit, în direct la BBC, despre solicitarea de ajutor pe care România a făcut-o la NATO, pentru a asigura securitatea cetățenilor de-a lungul graniței cu Dunărea, de lângă Ucraina.

Președintele a fost întrebat ce ar dori România să facă NATO. „În primul rând, mulți dintre noi (membrii NATO - n.r.) suntem în aceeași situație. (...) Le cerem partenerilor noștri, pentru cei 60 de kilometri de graniță pe Dunăre, să ne ajute temporar, până când vom avea noi toate echipamentele”, a spus președintele.

„Avem în plan cumpărarea de echipamente speciale (antidronă, n.red.). Ce am cerut la NATO este ca temporar să ne ajute să securizăm cei aproape 60 de km de graniță, până când vom cumpăra toate acele echipamente”, a explicat Nicușor Dan.

SUA au trimis deja în România astfel de echipamente, a spus președintele.

„(Statele Unite) ne-a dat deja ceva echipamente, special pentru acei 60 km de graniță, deci avem echipament american, dar acoperă doar o mică pare din graniță, nu pe toată”, a spus președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre concluziile Summitului B9. „Am agreat cu toții să continuăm să investim mai mult, să transformăm acești bani în capabilități. Și, foarte important, să dezvoltăm în țările noastre industria de armament. Dacă punem toți banii în aceleași fabrici de armament nu facem altceva decât să creștem prețurile. Trebuie să investim în economia miltară!”, a mai declarat președintele României.

Editor : M.C