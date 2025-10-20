Live TV

Nicuşor Dan, despre al doilea mandat la Cotroceni: „În principiu, îmi doresc”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat luni, despre al doilea mandat la Cotroceni, că este devreme să ia o decizie, dar în principiu îşi doreşte, pentru că a înţeles că este nevoie de timp ca să faci lucruri în societate.

„E devreme, dar în principiu, îmi doresc, da. Pentru că am înţeles de când sunt în politică, de 10 ani, că să faci lucruri în societate necesită timp”, a declarat Nicuşor Dan la Antena 1, întrebat dacă se gândeşte la al doilea mandat.

Despre proiectul de ţară, Nicuşor Dan a arătat că cel mai important este că noi suntem într-un context de securitate şi atunci trebuie să avem o grijă pentru zona de securitate.

„Suntem lângă un război care se desfăşoară într-o ţară vecină nouă şi trebuie să avem grijă ca lucrul ăsta să nu se întâmple. Şi nu se va întâmpla, dar bineînţeles că trebuie să avem grijă pentru asta”, a menţionat şeful statului, potrivit News.ro.

El a mai spus că al doilea lucru, cel mai important pentru oameni, este economia.

„România trebuie să-şi dezvolte o viziune economică. România trebuie să înveţe care sunt zonele în care este competitivă, pentru că nu poţi să-ţi propui de acum peste 10 ani să produci tot, de la avioane până la microcipuri, îngrăşăminte. Trebuie să vadă care este potenţialul său real de dezvoltare şi avem câteva. Avem formaţia noastră care vine de zeci de ani, o formaţie tehnică superioară faţă de ce e în jur. Aici trebuie să dezvoltăm zona de tehnologie, de IT, inteligenţă artificială, biotehnologia. Aici este ceva unde România trebuie să stimuleze. După care, avem o tradiţie de industrie extractivă, avem o tradiţie de industrie chimică, avem o tradiţie pe industria militară pe care în context putem să le folosim. Din fericire vom avea în 2 ani gaz la Marea Neagră, trebuie să ştim cum să folosim asta în mod inteligent”, a mai declarat Nicuşor Dan.

Citește și: Nicuşor Dan, despre o demisie a lui Bolojan: „Nicidecum”. Când spune președintele că va fi rezolvată problema pensiilor magistraților

