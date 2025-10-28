Live TV

Nicușor Dan, despre alegerile anulate: 100%, partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova

Data actualizării: Data publicării:
nicusor dan la o confereinta
Nicușor Dan. Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la alegerile prezidenţiale anulate, de anul trecut, că poate afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova. În ceea ce priveşte investigaţiile privind campania, preşedintele a spus că autorităţile ştiu cum au fost influenţate reţelele sociale. „Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani”, a subliniat preşedintele, adăugând că „e posibil ca pe alegerile din România să fi fost - şi cumva există suspiciuni - pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu”.

Nicuşor Dan a afirmat că, având în vedere experienţa anului trecut, pe parte de securitate cibernetică suntem pregătiţi, însă nu şi în ceea ce priveşte dezinformarea.

„Suntem pregătiţi (în ceea ce priveşte securitatea cibernetică - n.r.). Pe partea de alegeri, dacă am avea orice fel de alegeri naţionale săptămânile următoare, am fi pregătiţi. Pe partea de dezinformare şi de combatere în timp real a fake news-urilor, de exemplu, şi a interpretărilor tendenţioase, încă nu suntem. Dar într-un regim de campanie am putea să le facem faţă”, a spus preşedintele, într-un interviu pentru Cotidianul.

Legat de cât anume ştie din ce s-a întâmplat anul trecut cu anularea alegerilor, Nicuşor Dan afirmă că sunt două sau trei componente principale.

„Deci ceea ce ştim, ştim modul în care s-au influenţat reţele de socializare. Asta o ştim. (...) Deci ştim cum s-a făcut. Ştim că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenţii de publicitate care au plătit pentru publicitate online, care au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Ce nu ştim, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu ştim. Şi de asemenea ştim extrem de puţin despre fluxurile de bani. Adică mai puţin chestiune pe care sunt cunoscute publicul. Bogdan Peşchir şi toate astea”, a declarat preşedintele, precizând că aceste date se ştiu înainte de raportul procurorului general, adică cam de acum 8-9 luni.

„Nu ştim foarte mult despre, pentru că ce ştim, şi din nou ne-a spus procurorul general, că lucrurile au început cu o scanare sociologică în 2019. Ştim compania care a făcut-o? Nu ştim cine a plătit-o şi cât a costat”, a completat Nicuşor Dan.

El a afirmat că o parte dintre fire duc la Kremlin.

„Ştim că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Ştim mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, aşa cum am zis, fie conturi, reţele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. E posibil că pe alegerile din România să fi fost şi cumva există suspiciuni pentru o reţea de români care să fi fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informaţii sunt mai cunoscute, altele sunt mai puţin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiţie”, a relatat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă poate afirma cu siguranţă că o parte din aceşti oameni sunt conectaţi la Moscova, şeful statului a replicat: „Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcţionată de la Moscova”.

EXCLUSIV Nicușor Dan: Călin Georgescu nu a fost un călăreț singuratic, în jurul lui au fost români cu mulți bani

