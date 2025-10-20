Nicușor Dan, despre alegerile pentru București: „E legitim ce zic USR și PSD”. Când ar vrea președintele să aibă loc scrutinul

Preşedintele Nicuşor Dan ar prefera ca scrutinul pentru funcția de primar general să aibă loc în luna noiembrie, astfel încât momentul să nu interfereze cu sărbătorile de iarnă și cu vacanțele. Șeful statului consideră că atât USR, cât şi PSD au puncte de vedere legitime în ce priveşte organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.



„E bine să existe un primar care să fie votat de bucureşteni, fără discuţie. Trebuie să avem un echilibru, chiar dacă tentaţia fiecăruia dintre noi e să fim foarte revoluţionari. Mai ales în politică, în momentul în care trebuie să ajungi la majoritate, trebuie să ai echilibrul acesta. Partidele au multe neajunsuri. În ţara asta e corupţie, în ţara asta nu funcţionează instituţiile, mulţi politicieni fac politică pentru buzunarele lor; suntem de acord. Pe de altă parte, e legitim şi ce zice USR: «Vrem alegeri acum». E legitim şi ce zice PSD: «Dacă facem o campanie în care ne dăm în cap, putem să destabilizăm coaliţia»”, a declarat Nicușor Dan, luni seară la Antena 1, scrie Agerpres.

Șeful statului a mai precizat că, potrivit Constituţiei, trebuie să fie un mediator în societate.



„Trebuie să facem diferenţa între ce e legitim şi ce nu e legitim în ceea ce fac politicienii. Şi în dezbaterea pe care am văzut-o în spaţiul public - şi am participat şi eu la una, două discuţii - despre alegerile din Bucureşti, în opinia mea, fiecare dintre partide a avut o poziţie legitimă în raport şi cu interesul lor, şi cu contextul pe care îl avem”, a spus el.



În ce priveşte organizarea alegerilor pe data de 7 decembrie, Nicuşor Dan a afirmat că ar prefera ca scrutinul să aibă loc în luna noiembrie, în așa fel încât momentul să nu interfereze cu sărbătorile de iarnă şi cu vacanţele.

Preşedintele a reiterat importanţa punerii în practică a rezultatelor de la referendumurile locale din Capitală.



„Bucureştenii au votat la un referendum două chestiuni foarte importante pe care, în dezbaterea următoare, aş vrea să le vedem puse în practică, pentru că asta ar permite şi să aducem Metroul, şi să rezolvăm problema unificării dintre RADET şi ELCEN, în momentul în care avem o mai mare concentrare la Primăria Capitalei”, a menţionat el.

