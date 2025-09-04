Live TV

Nicușor Dan, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: Trebuie să fim toţi într-o barcă

N23 DECLARATII NICUSOR ODESA LUNG VO 110625_10573
Foto: Nicușor Dan / Digi24

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, despre alegerile pentru Primăria Capitalei, că el şi-ar dori să fie cât mai repede, dar că n-ar vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. „Trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a mai spus el.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, într-un interviu acordat pentru Antena 1, despre alegerile pentru Primăria Capitalei.

„Eu mi-aş dori ca ele să fie cât mai repede. Dar, bineînţeles, n-aş vrea ca acest subiect să altereze colaborarea care există în momentul ăsta în coaliţie. Pentru că suntem în situaţia asta, în care avem nevoie de stabilitate, trebuie să fim toţi într-o barcă şi n-avem voie să o zgâlţâim prea mult ca să nu cădem cu toţii din ea”, a declarat Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Întrebat dacă va fi implicat în campania electorală pentru primarul general al Capitalei, preşedintele a infirmat.

Despre organizarea alegerilor fie în iarnă fie în primăvară, Nicuşor Dan a spus: „Sunt multe discuţii pe tema asta în coaliţie, unele cu mine, unele fără mine”. 

Cum își evaluează Nicușor Dan primele 100 de zile de mandat și ce spune despre relația cu Ilie Bolojan

