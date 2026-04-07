Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, că România are o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile să colaboreze la guvernare, pentru ca România să ducă la sfârşit obiectivele. El a precizat că va media, discuta, astfel încât proiecte importante să meargă mai departe.

Nicușor Dan a fost întrebat, în cadrul unei conferințe de presă la Timișoara, dacă va cere demisia lui Ilie Bolojan din funcția de premier, dacă PSD iese de la guvernare.

„Noi avem o conjunctură parlamentară care obligă cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile naţionale să colucreze, pentru ca România să-şi ducă la sfârşit obiectivele pe care şi le-a asumat. Aceste partide, dincolo de totul ce a făcut România, dincolo de tot zgomotul public, au colaborat foarte bine pentru OCDE, unde suntem la jalonul 24 din 25, au colaborat destul de bine pe PNRR, mai au cinci luni pentru a absorbi banii ăştia. Deci, cred că, dincolo de declaraţii politice, joc politic, configuraţii politice, e important că există responsabilitate pentru obiective mari pe care România şi le-a stabilit”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Timişoara.

Şeful statului a menţionat că nu crede că trebuie să facă o analiză pe toate scenariile posibile care s-au vehiculat în spaţiu public.

„Ce pot eu să spun este că există responsabilitate şi că eu voi media, discuta, astfel încât proiecte importante ale României să meargă mai departe”, a mai spus Nicuşor Dan.

Nicuşor Dan a mai fost întrebat dacă îi va chema la consultări, săptămâna viitoare, pe Ilie Bolojan şi Sorin Grindeanu, în contextul acutizării relaţiilor din coaliţia de guvernare.

„Aşa cum am spus de mai multe ori, am discuţii informale cu ei şi, în măsura în care e nevoie, cu partidele, dacă situaţia se acutizează”, a răspuns şeful statului.

El a menţionat că „e un program cam săptămânal de astfel de întâlniri”.

Despre posibilitatea ca după Paşte să fie rescris protocolul de coaliţie sau să aibă loc o schimbare de ministere între partide, Nicuşor Dan a spus că nu vrea să avanseze scenarii.

„Aşa cum am spus mai devreme, nu vreau să ne avansăm în scenarii. Bineînţeles că e o dezbatere în fiecare de partide, pe care noi o cunoaştem. Dar vreau să mă opresc aici. Ce vreau eu să spun este că o să împing cu toate puterile ca cele patru partide pro-occidentale să continue să colaboreze”, a subliniat şeful statului.

Sorin Grindeanu a transmis că nu acceptă ca discuția despre schimbarea guvernării să se transforme „într-o târguială pe funcția de prim-ministru”. Liderul PSD a lansat un nou atac la adresa Guvernului, de data aceasta din cauza unui proiect care vizează acordarea de combustibil ieftin pentru fermieri.

