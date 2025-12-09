Live TV

Nicușor Dan, despre analiza internă a PSD privind rămânerea la guvernare: Partidele trebuie să se raporteze la interesul public

ID309275_INQUAM_Photos_George_Calin
Nicușor Dan, președintele României, se întâlnește cu reprezentanții PSD în timpul consultărilor cu partidele şi formaţiunile politice parlamentare în vederea desemnării candidatului la funcţia de prim-ministru, la Palatul Cotroceni din București, 19 iunie 2025. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, marţi, despre anunţul PSD privind o analiză internă cu privire la rămânerea sau nu la guvernare că niciodată, în politică, nu-ţi alegi cu cine trebuie să faci 50 plus unu la sută, dar interesul este ca noi să avem o coaliţie stabilă, ca să proiecteze stabilitate pentru România.

„Dincolo de declaraţii, să ne uităm la acţiunea politică şi să ne uităm la cadrul mai larg în care România se află. România are nevoie de stabilitate, România are nevoie de investiţii, România are nevoie de încrederea celor care au investit deja în titluri de stat, în datoria pe care România o are. Ăsta este interesul public şi, faţă de interesul public, în opinia mea, partidele trebuie să se raporteze la el, când iau decizia. Şi cred că niciodată, în politică, nu-ţi alegi cu cine trebuie să faci 50 plus unu la sută, dar interesul este ca noi să avem o coaliţie stabilă, ca să proiecteze stabilitate pentru România”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, despre anunţul preşedintelui PSD Sorin Grindeanu că urmează o analiză în partid privind rămânerea sau nu la guvernare a PSD, potrivit News.ro.

 Întrebat dacă ar susţine o coaliţie sau un guvern ar putea să fie minoritar, şeful statului a precizat că nu vrea să ne lansăm în tipul acesta de discuţii.

„Eu am spus de mai multe ori că am avut un interes naţional pentru o stabilitate şi o coaliţie pro-europeană largă, România, şi partidele au reacţionat la acest interes naţional, deşi în momentul formării coaliţiei şi a guvernului, pentru mulţi dintre ei ar fi fost mai util şi mai profitabil electoral să rămână în opoziţie. Şi suntem în acelaşi context şi eu sunt foarte optimist că o să rămânem în ea”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, marţi, după şedinţa Biroului Politic Naţional al PSD, că au hotărât să intre într-o analiză internă legată de participarea partidului la guvernare.

El a precizat că la final, vor da un vot şi vor decide în consecinţă.

Despre termenul pentru luarea deciziei privind rămânerea a guvernare, Grindeanu a spus că acesta este când se va prezenta bugetul de stat pe 2026, la finalul lunii ianuarie.

VIDEO Nicușor Dan intervine în scandalul PSD-USR: „Nu văd vreun motiv pentru care un ministru să plece”

