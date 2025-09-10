Nicușor Dan, despre anularea alegerilor prezidențiale: Nu pot să spun că am imaginea clară faţă de ce s-a întâmplat

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, că nu are încă o „imagine clară” legat de ceea ce s-a întâmplat în noiembrie anul trecut, atunci când au fost anulate alegerile prezidenţiale.

„În intervalul care s-a scurs de atunci mi se pare că nu doar în România, dar la nivel european, faptul că există un război hibrid al Rusiei, care înseamnă atacuri cibernetice pe de o parte, pe de altă parte campanii masive de dezinformare, devine tot mai cunoscut şi tot mai evident. Adică avem rapoarte ale NATO, avem rapoarte ale Marii Britanii, avem rapoarte ale Uniunii Europene, ale Spaniei, ale Italiei, ale Franţei, toate vorbind de influenţe de campanie întregi de dezinformare şi de slăbire a democraţiei, pe care Rusia le face în fiecare din aceste ţări europene”, a arătat şeful statului, într-un interviu acordat TVR 1, scrie Agerpres.

El a anunţat că atunci când va exista claritate privind acest subiect, atunci va informa publicul.

„În momentul acesta nu pot să spun că am imaginea clară faţă de ce s-a întâmplat în noiembrie. Există bineînţeles nişte investigaţii ale Parchetului. Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil din momentul acesta, o să o să ies public, aşa cum am promis, ca să facem un o imagine de evenimentului noiembrie inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, a mai spus Nicuşor Dan.

