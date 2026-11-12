Nicușor Dan, despre aplicarea rezultatelor referendumului pe București: Dacă vrem să avem încrederea cetățenilor, trebuie să le aplicăm

Nicușor Dan a fost întrebat, cu ocazia conferinței de presă susținute la Dublin, când ar putea avea loc aplicarea rezultatelor referendumului pentru București.

Referendumul local din București a avut loc pe 24 noiembrie 2024, simultan cu primul tur al alegerilor prezidențiale, și a fost validat, însă nu a fost pus în aplicare în acest moment.

Rezultatele finale ale referendumului din Bucureşti arată că peste 60% dintre cei care au votat au răspuns „Da” la primele două întrebări, cele referitoare la emiterea autorizaţiilor de construcţie şi la aprobarea bugetelor. La întrebarea referitoare la finanţarea unui program de combatere a consumului de droguri în şcoli, peste 84% dintre participanţi au răspuns „Da”.

Ce a răspuns Nicușor Dan

„Au fost, după cum știți, trei întrebări: una de aplicare strictă, celelalte două, una pe urbanism, una pe bani, cea pe urbanism este deja în codul urbanismului, cea pe bani e o condiție a mea, evident. Dacă vrem să avem încrederea cetățenilor, trebuie să aplicăm deciziile acestor referendumuri, în care ei s-au pronunțat”.

Întrebările referendumului pe București

La întrebarea "Sunteţi de acord ca repartizarea între Primăria municipiului Bucureşti şi primăriile de sector a impozitelor pe venit şi a taxelor şi impozitelor locale colectate de la bucureşteni să fie aprobată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti?" - 64,37% (462.003) dintre bucureşteni au răspuns "DA"

66,42% (477.471) dintre bucureşteni au fost de acord "ca primarul general al municipiului Bucureşti să emită autorizaţiile de construire pe întreg teritoriul administrativ al oraşului"

De asemenea, la cea de-a treia întrebare - "Sunteţi de acord ca Primăria Bucureşti să finanţeze şi să implementeze un program de educaţie pentru sănătate şi prevenire a consumului de droguri în toate şcolile din Bucureşti?" - 84,58% (608.178) dintre bucureşteni au fost de acord.

Poziția primarului Ciucu

Primarul Ciprian Ciucu a atras atenția în decursul acestui an cu privire la problemele care pot să apară în implementarea primelor două decizii. El a spus că integrarea prevederilor referendumului în Codul Urbanismului ar duce la un blocaj birocratic, pentru că s-ar pomeni cu 10.000 de documente de semnat. El a propus înființarea unei „mega-instituții” subordonate Capitalei, care să preia atribuțiile și personalul din direcțiile de urbanism ale primăriilor de sector. Cât privește împărțirea bugetului Capitalei, Ciucu a avertizat că această formulă poate deveni periculoasă pe termen lung. El a explicat că decizia depinde de logica majorităților politice din CGMB, care, prin absurd, ar putea direcționa toți banii fie doar către sectoare, fie doar către PMB.

Editor : Sebastian Eduard