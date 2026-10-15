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Video Nicușor Dan, despre atacurile navelor din Marea Neagră: O să existe o reacție a statului român

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Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa. Sursa foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a declarat, joi, înainte de Consiliul European, la Bruxelles, că România va reacționa în urma ultimelor atacuri din Marea Neagră. Șeful statului a afirmat, întrebat dacă în spatele atacurilor s-ar afla Rusia, că „nu o să dureze mult până când o să venim cu chestiuni definitive”. 

„Două subiecte: unul este, bineînțeles, bugetul viitor, cadrul financiar multianual și, după cum știți, coordonăm împreună cu Italia așa-numitul grup al prietenilor coeziunii. Am avut o întâlnire înainte de ședința de începere efectivă a Consiliului, în care ne-am coordonat pe punctele care ne interesează. În esență, ne dorim ca bugetul Uniunii să fie rezonabil de mare, adică să nu fie făcute tăieri, în special pe zona de de politica agricolă și de coeziune, care ne interesează”, a declarat șeful statului.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat că o să fie mâine o discuţie generală, o discuţie pe Ucraina şi o discuţie generală pe Securitate.

„Aici ne interesează foarte mult ca preocupările noastre legate de Marea Neagră să fie incluse în concluziile dezbaterii şi mai departe să existe un sprijin al Uniunii pentru acel centru de securitate civilă pe care vrem să-l construim împreună cu Bulgaria”, a arătat acesta.

El a menţionat, faţă de incidentele recente de securitate, că a avut o scurtă discuţie cu premierul bulgar joi dimineaţa şi, împreună cu acesta, va avea o întâlnire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în după amiaza acestei zile.

„Să vedem cum putem să ne acordăm mai bine pentru a răspunde provocărilor de securitate tot mai frecvente la Marea Neagră”, a spus el.

Președintele a fost întrebat și dacă este vorba despre un atac direct și deliberat la adresa României, și dacă România va invoca articolul patru al NATO.

„Au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Da, evident că o să existe o reacție a statului român”, a spus Nicușor Dan. 

Întrebat dacă este vorba de un atac în spatele căruia se află Rusia, președintele a spus: „Deci nu o să dureze mult până când o să venim cu chestiuni definitive. Nu vreau să avansez acum foarte multe lucruri”.

 „Ne-am dus la NATO, la aliații noștri, și am spus că avem nevoie de echipamente pentru a asigura protecția unui stat NATO pe Dunăre. Acum avem aceeași discuție la Marea Neagră”, a adăugat președintele.

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Editor : C.S.

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