Nicușor Dan, despre avertizările lansate de Iran: „Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. România este apărată”

România este apărată prin apartenenţa la NATO şi prezenţa trupelor americane, a declarat joi preşedintele Nicuşor Dan, subliniind că declaraţiile Ministerului de Externe iranian au vizat consecinţe „politice şi juridice” pentru ţara noastră.

„Ne uităm la ce a spus Ministerul de Externe iranian cu privire la România. Nu au ameninţat România. Ei au vorbit de consecinţe politice şi juridice. Nu suntem în altă situaţie decât am fost acum o lună, două sau trei. România este apărată, este parte din NATO, are un parteneriat strategic cu SUA şi prin prezenţa suplimentară de trupe americane este mai sigură”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la Bruxelles, după o întrevedere cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Iranul a avertizat luni România că ar putea răspunde politic şi legal după ce a permis Statelor Unite ale Americii să folosească baze de pe teritoriul său pentru operaţiuni împotriva Iranului, transmite Iran International. Teheranul îndeamnă toate ţările să nu se implice în război, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei.

