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Nicușor Dan, despre cât își permite România să plătească pentru militarii aliaților: Există un buget consistent al Apărării

Data publicării:
2025-12-01 George Calin (6)
Soldați se pregătesc pentru începerea paradei militare de Ziua Națională a României, în București, 1 decembrie 2025. Foto: Inquam Photos/ George Călin
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Preşedintele României, Nicuşor Dan, a declarat, joi seară, că orice militar străin care stă în România trebuie să aibă aceleaşi condiţii, răspunzând la întrebarea dacă România ar putea suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor, aşa cum a propus să facă cu militarii americani. Şeful statului a precizat că Apărarea are un buget consistent, aşa că s-ar putea face aceste cheltuieli.

„Cred că este echitabil ca orice militar străin care stă în România să aibă condiţii similare”, a declarat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă, joi seară, după ce a fost întrebat dacă România poate suporta cheltuielile cu militari ai aliaţilor europeni, aşa cum a propus să facă cu trupele americane.

Şeful statului a precizat că Apărarea are un buget consistent de 2,5% din PIB, iar acesta urmează să crească progresiv până la 3,5% din PIB.

„Există un buget consistent al Apărării. Ştiţi că ne-am angajat să creştem progresiv. Acum suntem la 2,5% din PIB şi vrem să să creştem progresiv până a 3,5% şi este o prioritate ca, bine, în măsura în care toate negocierile ajung la sfârşit, este o prioritate ca banii ăştia să meargă... şi nici nu sunt aşa de mulţi, raportat la 2,5% din PIB, să meargă acolo unde ne-am angajat să meargă”, a afirmat Nicuşor Dan.

Preşedintele României a confirmat într-un interviu pentru Financial Times (FT) că s-a oferit să plătească Statelor Unite o sumă pentru a menţine trupele americane staţionate în ţară, pe fondul îngrijorărilor legate de securitate în regiunea Mării Negre, generate de incursiunile dronelor ruseşti, şi al măsurilor luate de administraţia Trump de a reduce prezenţa militară americană în Europa.

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Editor : B.E.

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