Nicuşor Dan, despre cazul fugarului Emil Gânj: „Cineva a greșit”. Reacţia Poliţiei

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în conferinţa de presă, despre suspectul crimei de la Mureş, Emil Gânj, căutat de Poliţie, şi despre faptul Judecătoria Luduş a dat un mandat de arestare pe numele său în luna februarie a anului trecut pentru încălcarea ordinului de protecţie, dar aceste informaţii au fost implementate în baza de date ale Poliţiei, ale IPJ Mureş, abia anul acesta, după ce a avut loc această crimă din Mureş.

„E o informaţie pe care nu o aveam, o notez. Deci dumneavoastră spuneţi că nu s-a implementat ceva ce ar fi trebuit să implementeze în sistemul Ministerului de Interne. Dacă e aşa, înseamnă că cineva a greşit”, a răspuns Nicuşor Dan, potrivit News.ro.

Întrebat dacă va cere explicaţii premierului sau ministrului de Interne, preşedintele Nicuşor Dan a spus: „Acum că mi-aţi spus, da”.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a transmis, la scurt timp, „referitor la mandatul de arestare preventivă, emis în lipsă în luna februarie 2024, că, din februarie 2025, sunt în curs verificări punctuale şi riguroase cu privire la modul în care a fost gestionată transmiterea şi implementarea măsurilor dispuse prin mandatul menţionat, inclusiv în ceea ce priveşte înregistrarea şi reflectarea acestuia în sistemele operative”.

„Aceste demersuri se desfăşoară cu respectarea strictă a cadrului legal aplicabil, iar orice comunicare prematură a detaliilor ar putea afecta integritatea verificărilor interne şi, după caz, a eventualelor demersuri penale sau disciplinare. Afirmaţiile apărute în spaţiul public potrivit cărora bărbatul căutat „nu a fost prins timp de un an şi jumătate pentru că poliţiştii nu ştiau că trebuie să facă asta, iar mandatul de arestare nu a fost introdus în sistem” nu reflectă realitatea. Introducerea unui mandat în sistemul informatic este o activitate distinctă de cea privind punerea în executare a acestuia sau a acţiunilor organizate în acest scop”.

„Astfel cum am mai specificat, de la data comiterii faptelor şi până în prezent, au fost desfăşurate numeroase şi ample activităţi poliţieneşti, fiind utilizate toate metodele şi mijloacele disponibile, inclusiv cele de cercetare, atât în cadrul dosarului penal, cât şi pe procedura urmăririi persoanelor, în vederea depistării bărbatului. Este important de subliniat că emiterea mandatului de arestare preventivă în lipsă a reprezentat un demers esenţial, generat chiar în cadrul activităţilor de căutare desfăşurate de poliţişti, ca răspuns la refuzul constant al persoanei de a se supune procedurilor judiciare. Poliţiştii au demarat căutări anterior sesizării instanţei. Tocmai sustragerea repetată de la actele de procedură penală a determinat iniţierea de către poliţişti a demersurilor necesare pentru formularea propunerii şi, ulterior, emiterea mandatului de arestare preventivă în lipsă, conform dispoziţiilor legale”, spune Poliţia.

„Încă din 20 februarie 2024, întrucât persoana în cauză se sustrăgea de la efectuarea unor cercetări şi proceduri judiciare şi în conformitate cu cadrul legal, poliţiştii au solicitat şi s-a realizat înscrierea acestei menţiuni în bazele de date administrate de Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date”, mai arată comunicatul IPJ Mureş.

Totodată, începând cu data de 1 martie 2024, pe numele acestuia a fost introdusă o alertă, ca urmare a încălcării obligaţiilor legale aferente persoanelor înscrise în Registrul Agresorilor Sexuali. Această alertă a fost generată ca urmare a nerespectării obligaţiei de a se prezenta la sediul poliţiei în acord cu procedurile specifice de supraveghere şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019.

„Subliniem că, în baza menţiunii sau a alertei, orice verificare ori legitimare efectuată de un poliţist în bazele de date ale Poliţiei Române ar fi generat un hit automat, cu obligaţia conducerii persoanei la cea mai apropiată unitate de poliţie şi informării structurii care a introdus alerta, în vederea luării măsurilor legale ce se impun”, menţionează comunicatul.

