Primarul General al Capitalei, Nicușor Dan, a vorbit, la interviurile Digi24.ro despre situația cu clădirea Primăriei Generale, care este nerecepționată, deși administrația s-a mutat acolo din anul 2016, din timpul mandatului Gabrielei Firea. Nicușor Dan spune că sunt „extrem de multe restanțe pe care o să le reparăm în timp”. „Ce am încercat eu în această parte de mandat a fost să deschidem acele proceduri pentru a face acele investițiile uriașe pentru viitor. Dacă ar fi fost să ne ocupăm numai de trecut probabil că nu ne-ar fi ajuns un mandat numai ca să reparăm tot ce nu s-a făcut în anii ăștia”, a declarat primarul general pentru Digi24.ro.

Alexandru Rotaru: Există și alte clădiri importante din București care nu au recepția făcută?

Nicușor Dan: Da, există o mulțime.

Alexandru Rotaru: Primăria Capitalei are?

Nicușor Dan: Primăria Municipiului București nu are recepția făcută, de asemenea.

Alexandru Rotaru: Nu vă e frică să stați într-o clădire fără recepție?

Nicușor Dan: Lucrările s-au terminat, dacă nu mă înșel, în anul 2016 și nu s-a făcut recepția la momentul acela.

Alexandru Rotaru: Sunt, acum, șase ani de la terminarea lucrărilor. Nu vă este frică să stați într-o primărie fără recepția făcută?

Nicușor Dan: O să facem recepția, așa cum am spus, sunt restanțe extrem de multe pe care o să le reparăm în timp. Ce am încercat eu în această parte de mandat a fost să deschidem acele proceduri pentru a face acele investițiile uriașe pentru viitor. Dacă ar fi fost să ne ocupăm numai de trecut probabil că nu ne-ar fi ajuns un mandat numai ca să reparăm tot ce nu s-a făcut în anii ăștia.

Alexandru Rotaru: Mă gândeam că aveți, totuși, dincolo de dumneavoastră și câțiva colegi pe care îi mai vedem în spațiul public, există și experți. Câți angajați are PMB?

Nicușor Dan: Aproximativ 1.000, iar cu instituțiile din subordine sunt 7.000, fără să punem cele două companii mari, STB și companai de termoficare.

Alexandru Rotaru: Doar o ultimă clarificare privind primăria, e cumva halucinant să afli, tu, ca om de acasă, faptul că una dintre clădirile simbol ale Bucureștiului și principala clădire din Capitală, primăria, nu are aviz. Cum vă simțiți dumneavoastră?

Nicușor Dan: Cred că e halucinant să află că pe cinci sectoare din șase s-au dat PUZ-uri de sector care reglementează tot sectorul și care au fost constatate nelegale de instanță. Sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le corectăm.

Alexandru Rotaru: E o realitate pe care o știați înainte de a veni la Primărie, privind lipsa de recepție pentru Primăria Capitalei.

Nicușor Dan: Știam asta, da, sigur.

Alexandru Rotaru: Aveți un termen privind soluționarea acestei probleme?

Nicușor Dan: Când am propus Consiliului General bugetul pentru anul 2022, fiecare din instituțiile din subordine au venit la mine cu proiecte care vizau chestiuni absolut importante pentru București și dacă le adunam pe toate însumam sume halucinante. Am alocat bani în buget pentru acelea pe care le-am considerat cele mai importante.

Editor : Adrian Dumitru