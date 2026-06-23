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Nicușor Dan, despre consultările cu partidele: Le voi cere înțelegeri pe o majoritate, și nu justificări că nu o pot realiza

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nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, marți, înainte de întâlnirea cu partidele că în consultările de astăzi, le va cere partidelor să revină la dialog şi la o atitudine rezonabila. „Le cer înţelegeri pe o majoritate parlamentară, şi nu justificări şi explicaţii de ce nu pot realiza o majoritate”, spune şeful statului.

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„În consultările de astăzi, le voi cere partidelor să revină la dialog şi la o atitudine rezonabila. Le cer înţelegeri pe o majoritate parlamentară, şi nu justificări şi explicaţii de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un Guvern. Păstrarea direcţiei pro-occidentale este o condiţie de la care nu ne vom abate”, a scris șeful statului pe Facebook, cu câteva minute înainte să înceaptă consultările cu PSD.

Consultările de la Palatul Palatul Cotroceni au loc azi conform următorului program:

13:00 – Partidul Social Democrat (PSD)

13:30 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) 14:00 – Partidul Național Liberal (PNL)

14:30 – Uniunea Salvați România (USR)

15:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

15:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale

16:00 – Partidul S.O.S. România (SOS)

16:30 – Partidul Oamenilor Tineri (POT)

17:00 – Grupul parlamentar „Uniți pentru România”

17:30 – Grupul parlamentar „PACE – Întâi România”

18:00 – Parlamentarii neafiliați

Citește AICI cum se desfășoară discuțiile între partide și președintele Nicușor Dan

Editor : C.L.B.

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