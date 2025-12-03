Live TV

Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este la Apele Române". Ce spune despre o demisie a ministrului Mediului

nicușor dan
Nicușor Dan, președintele României. Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice. El a mai spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române.

Preşedintele a declarat că despre situaţia din cele două judeţe a discutat mai des cu ministrul Energiei.

„Pe partea de energie, în momentul de faţă, lucrurile sunt acoperite”, a spus preşedintele.

Despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, Nicuşor Dan a spus: „În primul rând să nu uităm că suntem în ultima săptămână de campanie electorală, deci să citim aceste declaraţii în această cheie” a spus şeful statului.

„În al doilea rând, evident că în urma unei astfel de situaţii trebuie să stabilim vinovaţii. În opinia mea, dar bineînţeles că sunt autorităţi de control care vor face asta, în opinia mea vinovăţia este la Apele Române” a adăugat şeful statului.

Șeful statului a făcut o paralelă între situația de la barajul Paltinu și dezastrul din vară de la Salina Praid.

„Înțeleg că este un control, pentru care vom avea o primă evaluare vineri, în care va fi stabilită situația de fapt și în urma acestei evaluări o să tragem cu toții niște concluzii. Eu spun asta de multă vreme. Vă aduc aminte că acum 6 luni am avut cumva același lucru la Salina Praid. Noi avem niște proiectanți, proiectanții ăia fac niște proiecte, după care se duc autoritățile statului și ei scriu toți acolo că nu e niciun pericol. Se întâmplă că sunt niște fenomene și aceste pericole nu au fost prevenite. Trebuie ca în orice astfel de documentație să fie prevăzute toate scenariile, mai ales când vorbim de apă pentru oameni”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a criticat calitatea slabă a oamenilor care lucrează în diferite instituții ale statului:

„Am spus de mai multe ori despre calitatea oamenilor care lucrează în diferite instituții ale statului. Va fi un lung proces până când o să ajungem să avem în instituțiile statului angajări, mai ales la poziții de conducere, pe criterii de meritocrație.

Citește și:

PSD: „USR să-și asume catastrofa provocată de ministra Buzoianu, după secarea barajului de la Paltinu”

EXCLUSIV Ministerul Energiei a aflat după două zile că sunt probleme cu furnizarea apei în Prahova. „ Problema vine de la Ministerul Mediului”

ANALIZĂ Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi

