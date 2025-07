Nicuşor Dan, despre decizia CCR pe legea privind propaganda legionară: „Opinia mea rămâne aceeaşi”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre decizia CCR, prin care s-a respins sesizarea sa pe legea privind propaganda legionară, că asta înseamnă că România are un stat democratic în care oamenii au opinii diferite, pe anumite subiecte. El spune însă că nu și-a schimbat opinia şi va trimite legea Parlamentului, pentru reexaminare.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat în Austria despre decizia Curţii Constituţionale, care a respins sesizare sa pe legea privind propaganda legionară.

„Asta înseamnă că România are un stat democratic în care oamenii au opinii diferite, pe anumite subiecte. Opinia mea rămâne aceeaşi şi voi trimite legea, după cum ştiţi, ea trebuie mai întâi redactată şi, din momentul în care redactarea ajunge la noi, am 10 zile să o trimit în Parlamentului. Am spus că o voi trimite, îmi păstrez opinia”, a mai afirmat el.

Curtea Constituţională a respins, recent, sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan, la legea care completează Ordonanţa privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob. Judecătorii CCR arată că legea este clară, precisă şi predictibilă.

Decizia a fost luată în prima şedinţă a Curţii în noua componenţă, cu trei noi judecători şi cu Simina Tănăsescu - fost consilier în mandatul lui Klaus Iohannis - ca preşedinte. De asemenea, este prima sesizare făcută de şeful statului, de la începutul mandatului, pe un proiect de lege.

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis Curţii Constituţionale, o sesizare de neconstituţionalitate asupra Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 31/2002 privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de crime de război.

Şeful statului arăta în sesizare că legea a fost adoptată de Parlament cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale.

Editor : C.L.B.