Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru SAFE: „O oportunitate strategică”. La ce vor fi folosiți banii

Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE este o veste foarte bună, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, arătând că ţara noastră primeşte peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru al UE şi este o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare.

„Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), care ne va pune la dispoziţie peste la 16 miliarde de euro, este o veste foarte bună. Aceşti bani sunt pentru achiziţii, proiecte şi investiţii esenţiale de securitate pe care România oricum le avea în vedere şi singură le-ar fi finanţat la costuri mult mai mari", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Preşedintele a menţionat că ţara noastră primeşte a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE, reprezentând o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aceste resurse vor contribui major la crearea de noi locuri de muncă bine plătite şi la modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv a unuia dintre cele mai importante proiecte care trebuie finalizate, Autostrada Moldovei, dar nu numai. Instrumentul SAFE, un mecanism temporar de împrumut, instituit ca răspuns la criza de securitate actuală, reprezintă un pas concret pe care UE îl face cu hotărâre pentru a-şi proteja cetăţenii. Este o şansă foarte bună pentru România de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil, care investeşte în capacităţi proprii şi contribuie la efortul comun european", a mai scris Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, „în actualul context, este esenţial ca Europa să aibă grijă de ea însăşi prin solidaritate şi investiţii inteligente pentru a garanta securitate, stabilitate şi prosperitate".

Guvernul a transmis, joi seară, că salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).

„Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanţarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Paşcani - Suceava - Siret şi Paşcani - Iaşi - Ungheni", a transmis joi premierul Ilie Bolojan.

Editor : C.S.