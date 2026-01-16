Live TV

Nicușor Dan, despre decizia CE de a aproba aplicaţia României pentru SAFE: „O oportunitate strategică”. La ce vor fi folosiți banii

Data actualizării: Data publicării:
Președintele Nicușor Dan.
Președintele Nicușor Dan. Foto: Presidency.ro

Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE este o veste foarte bună, a declarat, vineri, preşedintele Nicuşor Dan, arătând că ţara noastră primeşte peste 16 miliarde de euro, a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru al UE şi este o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare.

„Decizia Comisiei Europene de a aproba aplicaţia României pentru finanţare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), care ne va pune la dispoziţie peste la 16 miliarde de euro, este o veste foarte bună. Aceşti bani sunt pentru achiziţii, proiecte şi investiţii esenţiale de securitate pe care România oricum le avea în vedere şi singură le-ar fi finanţat la costuri mult mai mari", a scris Nicuşor Dan pe Facebook.

Preşedintele a menţionat că ţara noastră primeşte a doua cea mai mare sumă alocată unui stat membru UE, reprezentând o oportunitate strategică de a accelera investiţiile necesare în revitalizarea industriei naţionale de apărare.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Aceste resurse vor contribui major la crearea de noi locuri de muncă bine plătite şi la modernizarea infrastructurii de transport, inclusiv a unuia dintre cele mai importante proiecte care trebuie finalizate, Autostrada Moldovei, dar nu numai. Instrumentul SAFE, un mecanism temporar de împrumut, instituit ca răspuns la criza de securitate actuală, reprezintă un pas concret pe care UE îl face cu hotărâre pentru a-şi proteja cetăţenii. Este o şansă foarte bună pentru România de a-şi asuma astfel rolul de partener responsabil, care investeşte în capacităţi proprii şi contribuie la efortul comun european", a mai scris Nicuşor Dan.

Potrivit preşedintelui, „în actualul context, este esenţial ca Europa să aibă grijă de ea însăşi prin solidaritate şi investiţii inteligente pentru a garanta securitate, stabilitate şi prosperitate".

Guvernul a transmis, joi seară, că salută aprobarea de către Comisia Europeană a Aplicaţiei depuse de România pentru finanţare prin Programul SAFE (Security Action for Europe).

„Comisia Europeană a aprobat proiectele naţionale de apărare ale României, în valoare de peste 16 miliarde de euro, prin programul SAFE. Începând din primăvară, după semnarea acordului, România va putea accesa acest împrumut pe termen lung, cu dobânzi reduse. Printre proiectele care vor avea finanţarea asigurată se numără autostrăzile din Moldova: Paşcani - Suceava - Siret şi Paşcani - Iaşi - Ungheni", a transmis joi premierul Ilie Bolojan.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
nicusor dan sustine o conferinta de presa
1
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care ia act de demisia ministrului...
aD0yNjEzMTM4MmIwNjA3MDRjMDNjNzI2YjAwNTFlYjg0Yw==.thumb
2
Pentagonul a pregătit opțiuni militare împotriva regimului de la Teheran. Iranul și-a...
BUCURESTI - ANPC - IAN 2024
3
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără...
Vladimir Putin și Ali Khamenei
4
Vladimir Putin e gata să „trădeze” Iranul pentru a-și salva relațiile cu Donald Trump...
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
5
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Digi Sport
Au scris istorie împreună, dar ea a "rupt" tăcerea, după 20 de ani: "Eram îngrozită de ideea de a rămâne singură cu el"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz la o sedinta
„Sfârșitul UE nu mai este tabu”. Germania se îndoiește de viitorul Europei. Sub presiunea lui Trump, Merz caută soluții de securitate
guvern 2
Guvern: A doua cea mai mare sumă din Programul SAFE ar putea ajunge în România. Când vor fi făcute publice proiectele de apărare
bancnote de euro
Comisia Europeană aprobă planurile de apărare ale opt state membre, prin programul SAFE. Câte miliarde de euro poate primi România
matematica crop
Inspirat de problema rezolvată de Nicușor Dan la Olimpiada din 1988, un profesor din Focșani a ajuns celebru în lumea matematicii
alegeri 2019, unde votam, vot diaspora, vot romania
Drepturile românilor din diaspora, „prioritate a mandatului” președintelui Nicușor Dan. Ce spune despre muncitorii străini din România
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin
Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de...
intrarea in sala CCR
CCR a amânat până pe 11 februarie decizia privind pensiile...
Donald Trump groenlanda
E oare timpul ca Europa să renunțe la Trump? Opțiunile discutate în...
Panoramic View of Bucharest
Statul vrea să schimbe din nou regulile în construcții. Avizele vor...
Ultimele știri
Premierul Canadei, la Beijing: Parteneriatul cu China ne poziţionează bine pentru noua ordine mondială
Femeie reţinută pentru furtul unui ceas din aur de circa 175.000 de euro
Comisia Europeană resuscitează un proiect din 1993 care ar permite Ucrainei să adere la Uniune. Ce presupune inițiativa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul dragostei pentru ianuarie 2026. Luna Nouă în Capricorn vine cu schimbări pentru multe zodii
Cancan
Nu o mai recunoaște nimeni. Este grav bolnavă? Apariție șocantă a vedetei TV
Fanatik.ro
Călin Georgescu, ignorat pe rețelele de socializare. Cum s-a prăbușit numărul de abonați al liderului...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Averea fabuloasă pe care o are Cosmin Olăroiu! Românul îmbrăcat în aur de arabi pregătește o investiție de...
Adevărul
Cât plătește Ilie Bolojan pentru proprietățile din Bihor după majorarea impozitelor locale
Playtech
Obligațiile asociației de proprietari când ninge afară. Cine este responsabil de trotuarul din fața blocului
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
Pro FM
Julio Iglesias neagă acuzațiile de agresiune sexuală: "Nu am abuzat, constrâns sau jignit vreo femeie. Mă...
Film Now
A fost idolul femeilor în anii 2000, dar acum e de nerecunoscut. Cum arată actorul din "Alias" cu care s-a...
Adevarul
Măsura care îi poate ține pe elevi la școală. „În prima zi n-a venit și au început copiii: păi, nu ne dați...
Newsweek
Pensiile speciale au crescut cu 7.500 lei în numai 2 ani. Cele contributive, cu 120 lei. Cum a fost posibil?
Digi FM
Chelnerița acuzată că ar fi provocat incendiul de Anul Nou din Elveția a fost obligată de șefi să poarte o...
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Martin Freeman, în public alături de iubita sa mult mai tânără și de fiul lui. Actorul joacă într-o adaptare...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...