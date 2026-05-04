Președintele Nicușor Dan consideră că decizia Statelor Unite de a retrage mii de militari americani din Germania nu este una neașteptată și se înscrie într-o direcție strategică mai veche a Washingtonului. Ea face parte dintr-un plan anunțat anterior de noua administrație americană, de reorientare spre Indo-Pacific, acesta fiind „unul dintre pașii” acestei reorientări. Ce este îmbucurător, în opinia președintelui român, este faptul că „Europa a înțeles mesajul acesta și a început să compensee deficitul de securitatea pe care o furnizau SUA”.

Decizia administrației Trump de a retrage aproximativ 5.000 de militari americani din Germania a fost interpretată de presa internațională ca un nou semnal de deteriorare a relației transatlantice și ca o lovitură dată coeziunii NATO, într-un moment în care Europa este deja tensionată de războiul din Ucraina, conflictul dintre SUA-Israel și Iran și disputele comerciale cu Washingtonul.

Reacțiile au venit atât din Europa, unde liderii politici cer mai multă autonomie militară, cât și din SUA, unde inclusiv republicani de rang înalt avertizează că retragerea trupelor poate slăbi descurajarea în fața Rusiei.

Întrebat care este părerea sa despre această mișcare a SUA, președintele Nicușor Dan a spus că „europenii sunt într-un proces care cuprinde SAFE și alte instrumente, de a recupera acest deficit de securitate”.

„Bineînțeles că trăim momente complicate. Sunt tensiuni, emoții, impulsuri, dar în linii mari eu sunt foarte optimist că pe măsură ce SUA se vor dezangaja parțial din Europa, continentul singur va reuși să compenseze”.

„În orice caz niciun fel de pericol pentru viitorul imediat, unul, doi, trei ani de acum încolo”, a adăugat președintele Nicușor Dan.

Declarațiile au fost făcute la finalul participării la reuniunea Comunitatea Politică Europeană, desfășurată la Erevan, în Armenia, în contextul în care subiectul securității europene devine tot mai sensibil.

Pentagonul a anunțat că Statele Unite vor retrage aproximativ 5.000 de militari din Germania în următoarele 6-12 luni. Purtătorul de cuvânt Sean Parnell a spus că decizia vine după o analiză a posturii militare americane în Europa și a „condițiilor din teren”, potrivit Breaking Defense.

La scurt timp după anunț, Donald Trump a sugerat că reducerea prezenței americane în Germania va fi mult mai mare. Întrebat de jurnaliști de ce retrage trupele, Trump a răspuns că SUA vor reduce „mult” prezența militară și că tăierile vor merge „mult mai departe” decât cei 5.000 de militari anunțați inițial, relatează AP și Euronews.

The Guardian scrie că decizia vine după o dispută între Washington și Berlin privind războiul cu Iranul. Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat că Statele Unite sunt „umilite” de Iran, iar un oficial de la Pentagon, citat sub anonimat, a descris retorica germană drept „inadecvată și neconstructivă”.

