Live TV

Nicușor Dan, despre demisiile miniștrilor PSD: „Dacă totul e în regulă, le voi semna”

Data actualizării: Data publicării:
Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat, vineri, după Summitul UE din Cipru, că astăzi va verifica documentele și, „dacă este totul în regulă”, va semna demisiile din Guvern ale miniștrilor PSD și va numi interimatele propuse de Ilie Bolojan.

„Aceste propuneri au venit după ce am vorbit aseară cu dvs. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au încomit proiectele, decretele de revocare, respectiv numire și în drum spre avion o să mă uit pe ce au lucrat, voi face o mică verificare și, dacă este totul în regulă, le voi semna,” a declarat președintele Nicușor Dan.

Miniştrii PSD şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_CONSULTARI_PNL_90_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Singurul ministru PSD care i-a lăsat un mesaj lui Bolojan când a semnat demisia: „Trebuie...
Ghennadi Ziuganov la o manifestatie
2
Ghennadi Ziuganov, liderul comuniştilor ruși: Până în toamnă ne aşteaptă o revoluție...
ilie bolojan
3
„De ce rămâne Bolojan premier, indiferent de ce face PSD." Un lider PNL explică...
Peter Magyar
4
Peter Magyar vrea să readucă Imperiul Austro-Ungar pe hartă. Poziția guvernului de la...
putin si peskov
5
Prima reacție a Rusiei, după ce Germania a definit oficial Moscova drept „principala...
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Digi Sport
Interzis! Alimentul banal consumat de aproape toată lumea de care Cristiano Ronaldo nu se atinge: ”E împotriva naturii”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce spune șeful statului despre criza carburanților: „Nu sunt probleme pentru zboruri pe termen scurt, însă riscurile cresc”
Nicusor Dan
Nicușor Dan reacționează la noua declarație discriminatorie ale lui George Simion: „E sub orice nivel de dialog”
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan respinge varianta unui Guvern minoritar cu susținerea AUR. „Nu voi fi de acord cu asta”
nicusor dan
Nicușor Dan, după reuniunea Consiliului European: „Mesajul României a fost că ne dorim o împărțire echitabilă a banilor UE”
ID170974-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
PSD s-a retras din Guvern, dar nu prea. Oamenii numiți politic au rămas în funcțiile-cheie. Care e următoarea mutare
Recomandările redacţiei
simion aur inquam george calin
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a...
Pentagon US Iran
Șeful Pentagonului spune că Statele Unite „nu se bazează pe Europa”...
Prim-ministrul Ilie Bolojan
Guvernul vrea să „curețe” piața energiei: Premierul Ilie Bolojan...
Russian Foreign Minister Sergey Lavrov's annual press conference
Reacția Moscovei la noile restricții UE: Ce include al 20-lea pachet...
Ultimele știri
Mihai Jurca: România a primit contractul-cadru de la Comisia Europeană pentru programul SAFE. Ce urmează
Ce spun specialiștii despre riscul de producere a unei noi catastrofe precum cea de la Cernobîl. Lecțiile lăsate de accidentul nuclear
Un episod al fenomenului El Nino, „din ce în ce mai probabil” la jumătatea anului 2026. Cum va schimba vremea la nivel global
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Momentul când prințul William întreabă o femeie de 100 de ani care este secretul longevității. I-a lăsat pe...
Cancan
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Fanatik.ro
El este fostul lider ATP care a uimit pe toată lumea. A postat imagini incredibile și nimeni nu-l mai...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
Omul lui Donald Trump, avertisment incredibil înainte de Cupa Mondială: „Iranul nu poate aduce teroriști în...
Adevărul
Bancherul putred de bogat care a devenit arhitectul Europei moderne. Era un geniu al diplomației și a...
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Bolojan, anunț ferm: „Va crește vârsta de pensionare a militarilor, a polițiștilor, nu există altă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Așteptat să facă anunțul cerut de toată planeta, Donald Trump i-a lăsat pe toți fără cuvinte: ”Asta vor face?”
Pro FM
A rupt tăcerea după 15 ani. Russell Brand, adevărul despre motivul pentru care s-a căsătorit cu Katy Perry...
Film Now
Zoë Kravitz și Harry Styles s-au logodit, după opt luni de relație. Un apropiat i-a dat de gol: „Este complet...
Adevarul
Enigmele sanctuarului de la Pustiosu, de pe Via Transilvanica. Locul tainic al dacilor, lângă fostele mine de...
Newsweek
Expert: Cum dovediți că indexarea pensiilor a fost anulată ilegal? Pașii de urmat pentru a vă lua banii înapoi
Digi FM
Charlize Theron și-a ales țara în care se va muta: „Vă place sau nu, vin!”. Ce a convins-o pe actriță să ia...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce nu dispare pofta de dulce, chiar dacă renunți la zahăr. Ce spun experții
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Secretul dureros pe care tatăl Ritei Wilson l-a ascuns o viață întreagă: „Încă nu pot trece peste asta”
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”