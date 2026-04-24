Nicușor Dan, despre demisiile miniștrilor PSD: „Dacă totul e în regulă, le voi semna”

Preşedintele Nicuşor Dan a anunțat, vineri, după Summitul UE din Cipru, că astăzi va verifica documentele și, „dacă este totul în regulă”, va semna demisiile din Guvern ale miniștrilor PSD și va numi interimatele propuse de Ilie Bolojan.

„Aceste propuneri au venit după ce am vorbit aseară cu dvs. Peste zi, colegii mei s-au uitat pe ele, au încomit proiectele, decretele de revocare, respectiv numire și în drum spre avion o să mă uit pe ce au lucrat, voi face o mică verificare și, dacă este totul în regulă, le voi semna,” a declarat președintele Nicușor Dan.

Miniştrii PSD şi-au depus demisiile, joi, la Palatul Victoria.

Vicepremierul Marian Neacşu, ministrul Agriculturii, Florin Barbu, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, s-au retras astfel din Cabinetul condus de liberalul Ilie Bolojan.

