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Video Nicușor Dan, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureșan și scenariul unui guvern PSD-AUR: Nu există numai cele două opţiuni

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Declaratie de presă susținută de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, 17 septembrie 2026. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea
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Din articol
Ce-i recomandă lui Siegfried Mureșan Desemnare din răzbunare? Dacă pică Mureșan, urmează Guvern PSD + AUR? Care sunt alternativele

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, la New York, despre depunerea mandatului de către Siegfried Mureşan, după anunţul PSD că nu îl votează, că îşi doreşte ca premierul desemnat să convingă o majoritate şi să facă un guvern care să treacă. Totodată, președintele a respins ideea că l-a nominalizat pe Mureșan din răzbunare și a spus că dacă va pica la vot cabinetul condus de liberal, există și alte variante, pentru formarea guvernului, subliniind că nici PSD și AUR nu au majoritate în Parlament.

Ce-i recomandă lui Siegfried Mureșan

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, la New York, ce îi recomandă premierului desemnat, Siegfried Mureşan, după ce Kelemen Hunor a declarat că dacă totuşi acesta nu va reuşi să strângă o majoritate, ar trebui să-şi depună mandatul.

„Eu am desemnat un prim-ministru şi, aşa cum am spus în momentul acela, îmi doresc ca el să convingă o majoritate şi să facă un guvern care să treacă, bineînţeles, un guvern care să păstreze direcţia pro-occidentală şi să păstreze obligaţiile pe care România şi le-a luat, inclusiv în ceea ce priveşte traiectoria fiscală. Asta e tot ce pot să spun şi, în zilele astea, după ce a intrat oficial în cele 10 zile în care să vină în faţa Parlamentului, nu o să fac alte comentarii decât că îmi doresc să ajungă la o soluţie care să treacă de votul Parlamentului”, a precizat Nicuşor Dan.

El nu a vrut să spună ce greşeli nu ar dori să repete premierul desemnat Siegfried Mureşan, după ce a spus, în trecut, că guvernul a făcut şi greşeli.

„Eu am vorbit general şi aţi văzut că nu am făcut niciodată evaluări ale activităţii guvernului, pentru că nu cred că e treaba mea să o fac. Toată lumea face greşeli. Eu am făcut greşeli. Am făcut greşeli ca primar. Haideţi să vedem programul de guvernare, dar sunt sigur că o să fie unul adaptat realităţilor”, a completat şeful statului.

Desemnare din răzbunare?

Preşedintele a respins ideea că a făcut desemnarea lui Siegfried Mureşan din răzbunare, el precizând că a răspuns afirmativ unei propuneri şi când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare.

Şeful statului a fost întrebat şi de ce nu l-a sunat şi pe preşedintele Partidului Naţional Liberal când a decis să îl anunţe pe Siegfried Mureşan ca premier desemnat.

„Ne întâlnisem în acea zi şi cu preşedintele PNL şi cu preşedintele USR şi cu domnul Hunor de la UDMR şi mi-au spus că au o propunere şi eu am sunat acea propunere”, a răspuns şeful statului.

El a respins şi percepţia dinspre unii liberali, că ar fi făcut această nominalizare din răzbunare.

„Păi, staţi o secundă. Eu am răspuns afirmativ unei propuneri. Când răspunzi afirmativ nu poate să fie răzbunare”, a spus Nicuşor Dan.

Dacă pică Mureșan, urmează Guvern PSD + AUR? Care sunt alternativele

Șeful statului a subliniat că suntem într-un interval de 10 zile, şi trebuie să ne concentrăm dacă această nominalizare a lui Siegfried Mureşan va avea succes sau nu. El a menţionat că nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate şi sunt şi alte variante, tehnocrat, rotativă.

Nicuşor Dan a fost întrebat despre declaraţia lui Sorin Grindeanu că nu exclude un guvern PSD-AUR până în 2028.

„Suntem într-un interval de 10 zile în care, în opinia mea, trebuie să ne concentrăm numai la întrebarea dacă această nominalizare va avea succes sau nu şi dacă se va întâmpla să nu aibă succes, nu există numai cele două opţiuni. Şi nici PSD şi AUR, împreună, nu au majoritate. Dar nu vreau să intrăm într-o lungă teorie despre toate aceste opţiuni, vreau să ne concentrăm în momentul ăsta numai să vedem dacă propunerea făcută de mine trece sau nu trece”, a comentat şeful statului.

Întrebat ce alte variante sunt pentru un guvern, preşedintele a răspuns: „Tehnocrat, rotative şi toate astea pe care le ştiţi”.

Despre ce se va întâmpla dacă guvernul Siegfried Mureşan pica la vot în Parlament şi dacă va continua discuţiile cu partidele, şeful statului a precizat că sunt multe ipoteze posibile.

„Haideţi să ajungem la sfârşit cu această procedură în care suntem. Eu sper să aibă succes. Am spus de la început că e dificil, şi, dacă se va întâmpla să nu aibă succes, atunci o să facem din nou toate discuţiile şi cu toate ipotezele”, a mai spus Nicuşor Dan.

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Editor : B.E.

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