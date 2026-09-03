Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier: „E momentul să tranşăm problema”

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, joi, că va desemna un premier în zilele următoare, având în vedere că „societatea aşteaptă să avem un Guvern”. „E momentul să tranşăm problema”, a mai spus el.

Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat când va desemna un nou premier.

„În zilele următoare. Evident că societatea aşteaptă să avem un guvern”, a spus şeful statului.

Nicuşor Dan a menţionat că au existat discuţii în toată această perioadă.

„Nu am acţionat prea mult pentru că mulţi parlamentari erau în vacanţă şi, după cum ştiţi, trebuia un vot fizic. Dar e momentul să tranşăm problema”, a mai afirmat preşedintele.

Potrivit surselor Digi24, Nicușor Dan ar prefera un independent, dar nu exclude nici varianta Sorin Grindeanu, dacă PSD vine cu toate voturile necesare învestirii.

Au fost însă mai multe nume vehiculate. Potrivit celor mai recente informații obținute de Digi24, poate singurul care mai rămâne în joc este Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor. Cei doi consilieri prezidențiale, Eugen Tomac și Radu Burnete, nu mai sunt în calculele de la Palatul Cotroceni, însă nici Nazare nu ar strânge o majoritate.

Între timp, UDMR a transmis că nu dă un cec în alb unei alte guvernări, decât cea pe care o propune – guvern minoritar PNL, USR, UDMR.

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Editor : C.L.B.