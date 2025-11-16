Live TV

Nicușor Dan, despre dosarul în care Vlad Voiculescu e urmărit penal: „Nu ne putem baza pe suspiciuni care se întind ani de zile”

nicusor dan vlad voiculescu
Nicusor Dan și Vlad Voiculescu, campania pentru alegerile din 2024. Inquam Photos / George Călin

Președintele Nicușor Dan a declarat,  despre Vlad Voiculescu pe care l-a numit consilier onorific și care este urmărit penal de DNA în dosarul achiziției vaccinurilor anti-COVID, este „un dosar deschis de mulți ani și care nu avansează”. Șeful statului a amintit despre acuzațiile ANI de incompatibilitate la adresa sa, atunci când era primar general și de faptul că a durat 4 ani până când ÎCCJ să spună că nu a făcut nimic.

„Înainte de a face această numire, mi-am luat toate informațiile. e aici ca în multe alte cazuri – nu o să spun că procurorul are sau nu dreptate. E un dosar deschis de mulți ani și care nu avansează. Parchetul poate să facă un efort în aceste cazuri. Dacă se pune în mișcare urmărirea penală luăm distanță. Mai ales când sunt oameni expuși politic sau funcții de reprezentare, cred că Parchetul poate să facă acest efort de a soluționa aceste cazuri: clasare sau trimitere în judecată. E un dosar deschis de multă vreme și în care nu se întâmplă nimic”, a afirmat Nicușor Dan, întrebat despre Vlad Voiculescu numit consilier onorific deși este urmărit penal de către DNA, duminică seară la RTV.

El a amintit despre raportul Agenţiei Naţionale de Integritate (ANI) prin care îl declara incompatibil și în conflict de interese ca primar general și asupra căruia Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în favoarea lui, în octombrie 2024.

„Am fost acuzat de ANI când eram primar de fel de fel de lucruri și a durat 4 ani până când ÎCCJ să zică că nu am făcut nimic. Dar de fiecare dată când discutam de o bancă, cu cineva, pentru împrumut pentru Primărie, eram întrebat - «e adevărat că sunteți incompatibil?» - și trebuia să dau explicații. Deci dacă e un om politic, hai să terminăm în 6 luni un dosar”, a explicat președintele Nicușor Dan.

Citește și: Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat cum este relația sa cu PSD. Ce îi reproșează șeful statului lui Ilie Bolojan

„Trebuie să ajungem la un context administrativ în care aceste suspiciuni să se încheie repede pentru niște oameni care reprezintă statul român, lucrurile să se tranșeze foarte repede. Sunt multe lucruri despre eficiența actului de justiție, inclusiv a cercetării penale, pe care va trebui să le abordăm”, a completat șeful statului.

Pe 13 noiembrie, Nicușor Dan a numit mai mulți consilieri în echipa prezidențială, printre care și pe Vlad Voicuescu în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană.

Vlad Voiculescu a fost ministru al Sănătății din partea USR în perioada Guvernului de coaliție PNL-USR-UDMR condus de Florin Cîțu. În prezent, Voiculescu este europarlamentar al grupului Renew Europe.

Pe 8 decembrie 2023, DNA anunțat că acesta este urmărit penal pentru două fapte de abuz în serviciu, cu consecințe deosebit de grave și complicitate la această infracțiune în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID din perioada pandemiei. În dosar apare și Ioana Mihăilă, tot fostă ministră a Sănătății. Prejudiciul calculat de procurori pentru dozele ce vaccin cumpărate degeaba de statul român depășește un miliard de euro.

