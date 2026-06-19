Nicușor Dan, despre dosarul lui Ciucu: În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare, ani de zile făceam justiție la televizor

Nicușor Dan a vorbit în conferința de presă de vineri despre dosarul de la DNA al lui Ciprian Ciucu. Președintele a afirmat că nu se va pronunța cu privire la acuzațiile care i se aduc primarului general pe când era edilul Sectorului 6, dar spune că a remarcat faptul că „în sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare”. Nicușor Dan a subliniat faptul că această situație este urmarea discuțiilor pe care le-a avut cu procurorii-șefi, la numirea în funcție a acestora.

„Cazul de la DNA al domnului Ciucu ce vreau să remarc, acesta este un pas înainte, pentru că, după ce au fost numiți, am avut o discuție cu cei trei procurori-șefi. În sfârșit, nu mai avem stenograme din dosare”, a declarat Nicușor Dan.

„Ani de zile, noi făceam justiția la televizor și în ziare, înainte ca procurorul să scrie rechizitoriul. Evident că în momentul în care procurorul scrie rechizitoriul, rechizitoriul se duce în instanță, și orice jurnalist se poate duce să consulte dosarul și să relateze ce scrie acolo”, a subliniat președintele.

„Ce pot eu să constat, și am avut câteva cazuri interesante de persoane influente care au fost în aceste două luni de noi procurori șefi, pot să constat că n-au mai existat scurgeri din dosare în opinia publică, și asta este un pas înainte. Mai departe, pe faptele de acolo, evident că n-o să mă pronunț”, a conchis Nicușor Dan.

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Editor : Liviu Cojan