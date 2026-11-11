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Nicușor Dan, despre dronele produse împreună cu Ucraina: „Principala dificultate este să nu devină vechi peste patru sau șase luni”

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drone ucrainene in depozit
Drone ucrainene în depozit. Foto: X
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Președintele Nicușor Dan a explicat că proiectul privind fabricarea de drone în România, în colaborare cu Ucraina, se află încă în etapa discuțiilor tehnice. Principala provocare este alegerea echipamentelor potrivite, într-un domeniu în care tehnologia evoluează atât de rapid încât modelele cumpărate astăzi pot deveni depășite în doar câteva luni.

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Nicușor Dan a fost întrebat, marți, în cadrul unei conferințe de presă, în ce stadiu se află proiectul privind fabricarea de drone împreună cu Ucraina.

„Este o discuție în curs, purtată, din partea României, de Ministerul Apărării, iar din partea ucraineană, de asemenea, de Ministerul Apărării și de câteva companii. Este o discuție tehnică și, fără să intru în detalii clasificate, principala dificultate – pe care nu doar noi o avem – este ce să cumperi ca să nu devină vechi peste patru sau șase luni. Aceasta este dificultatea tehnică cu care se confruntă oamenii noștri și cu care nu s-au mai confruntat până acum, pentru că erau obișnuiți să cumpere tancuri, avioane, lucruri care aveau o durată de viață de 20, 30 sau 40 de ani. Acesta este stadiul în momentul de față”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a fost întrebat și dacă există un orizont de timp pentru începerea producției de drone.

„Nu vă dau eu acum un orizont de timp, însă există niște bani și este important atât pentru România, cât și pentru Ucraina ca ei să devină echipamente cât mai curând posibil”, a mai afirmat șeful statului.

În 12 martie, președintele Nicușor Dan a semnat, alături de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, două documente oficiale care pun bazele dezvoltării unor proiecte majore, reciproc avantajoase, în sectoarele energetic și industrial.

„Astfel, România va deveni un hub de producție în industria de apărare, care va avea un impact benefic semnificativ asupra creării de noi locuri de muncă și asupra consolidării securității României, a Ucrainei și a întregii regiuni”, afirma președintele, într-o postare pe Facebook, la finalul vizitei lui Volodimir Zelenski la Palatul Cotroceni.

Șeful statului preciza că „producția de drone în România, în colaborare cu partea ucraineană, este un proiect prioritar, care poate deveni rapid operațional și care înseamnă capacități moderne de apărare, inclusiv pentru țara noastră”.

„În același timp, ca urmare a angajamentelor pe care ni le-am asumat astăzi, România și Ucraina vor deveni parteneri energetici strategici, cu accent pe interconectarea rețelelor electrice, diversificarea rutelor de gaze și utilizarea optimă a capacităților de stocare, ceea ce va contribui la securitatea energetică regională”, sublinia președintele, după discuțiile cu omologul său ucrainean.

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Editor : C.A.

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