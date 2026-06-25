Președintele Nicușor Dan a respins joi speculațiile privind rolul șefului SPP, Lucian Pahonțu, la întâlnirea de la Bruxelles surprinsă în fotografii publicate de Digi24. Șeful statului a explicat că Pahonțu și echipa de securitate îl însoțeau în baza atribuțiilor legale de protecție și a precizat că prezența acestuia la aceeași masă nu a avut legătură cu discuții sau consultări politice.

Imaginile publicate de Digi24 surprind o întâlnire desfășurată într-un restaurant din Bruxelles, în marja reuniunii Consiliului European din 18 iunie. În fotografie apar președintele Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu, europarlamentarii Rareș Bogdan și Victor Negrescu, fostul premier desemnat Eugen Tomac, precum și consilierul de stat Valentin Naumescu.

Fotografia a generat discuții în spațiul public cu privire la rolul șefului SPP la masa la care se aflau oficiali politici, în contextul unor întâlniri informale desfășurate în timpul summitului.

Întrebat despre aceste imagini, în cadrul unei conferințe de presă susținute în Polonia, după participarea la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO, președintele a explicat că momentul a avut loc în contextul unei întâlniri cu liderul Partidului Popular European, Manfred Weber.

„Am fost să mănânc. Am fost la o întâlnire cu Manfred Weber, era în jurul prânzului. La această întâlnire a fost și Rareș Bogdan, care e lider al europarlamentarilor români din PPE”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a precizat că prezența echipei de securitate este una standard în astfel de deplasări oficiale și reglementată de legislația privind protecția demnitarilor.

„Bineînțeles, am fost însoțit de domnul Pahonțu și întreaga echipă de securitate. Asta este legea de protecție a demnitarilor și președinților. Ne-am așezat cu toții la acea terasă”, a adăugat președintele.

Întrebat dacă există consultări frecvente cu șeful SPP pe teme politice, Nicușor Dan a respins această interpretare: „Nu. Am mâncat la aceeași masă”, a spus șeful statului.

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Editor : C.A.