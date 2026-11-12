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Video Nicușor Dan, despre George Simion: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”

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Nicușor Dan și George Simion. Colaj foto: Profimedia Images
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Președintele Nicușor Dan a răspuns, joi seară, acuzației președintelui AUR George Simion că ar fi dat ordin pentru ca protestul AUR din weekend să fie interzis: „Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?”.

 Întrebat, în cadrul unei conferințe de presă de joi seară de la Dublin, în legătură cu acuzația făcută de George Simion miercuri la Digi 24, că ar fi dat ordin pentru ca protestul AUR de sâmbătă să fie interzis, președintele Nicușor Dan a negat o astfel de intervenție și a răspuns printr-o întrebare.

„Nu vreau să comentez decât cu o întrebare generală. Adică: «Câte tâmpenii la rând poate să spună un lider politic, ca să nu îl mai luăm în seamă?» Adică spui o prostie, mai spui o prostie, spui 100 de prostii, adică, la un moment dat, eu cred că lumea, pur și simplu, nu ar trebui să mai ia în seamă ce spune cineva care s-a dovedit că de 100 de ori a spus tâmpenii. Ăsta e comentariul meu”, a declarat președintele.

George Simion a declarat, în exclusivitate la Digi24, că președintele Nicușor Dan a „dat ordin” ca protestul AUR să nu fie autorizat. Liderul AUR a mai susținut și că șeful statului era „foarte informat despre faptul că sâmbătă nu se va autoriza niciun protest”, referindu-se la un răspuns dat de șeful statului în cadrul conferinței de presă maraton de marți seară.

Marţi, preşedintele Nicuşor Dan a declarat că, din ce a văzut, fără să cunoască în detaliu dosarul, pare că Primăria Bucureşti are dreptate să nu autorizeze protestul de sâmbătă. El a mai arătat că nu poate să vină cineva să spună că vor fi 50 de persoane, să-şi asume o manifestaţie pentru ele şi, în acelaşi timp, pe toate reţelele sociale să se facă o mare mobilizare.

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Editor : B.E.

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