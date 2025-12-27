Nicușor Dan, despre interviul cu Mirabela Grădinaru, difuzat de Digi24 la 21:00: „Aștept cu nerăbdare să aflu ce a spus despre mine”

Nicușor Dan a transmis, pe pagina personală de Facebook, că așteaptă „cu nerăbdare” să afle ce a spus prima doamnă a României, Mirabela Grădinaru, despre el. Reamintim că Mirabela Grădinaru a acordat un interviu pentru emisiunea „La Cină”, ce va fi difuzat pe 27 decembrie, începând cu ora 21:00.

„Aştept cu nerăbdare să aflu ce a spus Mirabela despre mine în emisiunea care va fi difuzată la ora 21:00 pe Digi24”, a transmis președintele Nicușor Dan, pe Facebook.

Emisiunea „La cină”, realizată de Ionela Năstase și Adi Hădean, având-o ca invitată pe Mirabela Grădinaru, va fi difuzată sâmbătă, 27 decembrie, de la ora 21:00, la Digi24.

